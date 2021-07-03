Фильтр под мойку АкваКит 128 PF-3-1

Преимущества

Изделие представляет собой водоочистную систему бытового применения

В четырех ступенях очистки установлены сменные фильтрующие картриджи. Эффективность и простота их замены обуславливают высокую экономичность системы и снижение эксплуатационных затрат

После установки система производит очищенную воду в полностью автоматическом режиме

Трёхступенчатая комплексная система «АкваКит» для нормальной воды для установки под мойку задерживает до 99% микроорганизмов, вирусов и бактерий, находящихся в воде. Комплектуется отдельным краном с двойным керамическим уплотнением, набором картриджей и мембран, быстроразъемным соединением, набором для подключения и обслуживания. «АкваКит» чистит воду от нерастворимых примесей, токсинов, нитратов, ионов железа, тяжелых металлов, органических соединений, соединений хлора, пестицидов, гербицидов.