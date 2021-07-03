Фильтр под мойку АкваКит 128 PF-3-1
Арт. X16910801259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|пластик
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Цвет
|белый
- Трёхступенчатая комплексная система «АкваКит» для нормальной воды для установки под мойку задерживает до 99% микроорганизмов, вирусов и бактерий, находящихся в воде. Комплектуется отдельным краном с двойным керамическим уплотнением, набором картриджей и мембран, быстроразъемным соединением, набором для подключения и обслуживания. «АкваКит» чистит воду от нерастворимых примесей, токсинов, нитратов, ионов железа, тяжелых металлов, органических соединений, соединений хлора, пестицидов, гербицидов.
Преимущества
- Изделие представляет собой водоочистную систему бытового применения
- В четырех ступенях очистки установлены сменные фильтрующие картриджи. Эффективность и простота их замены обуславливают высокую экономичность системы и снижение эксплуатационных затрат
- После установки система производит очищенную воду в полностью автоматическом режиме