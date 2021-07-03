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Фильтр под мойку АкваКит 128 PF-3-1
3.0
8
Найти аналог
Фильтры с отдельным краном
    Фильтр под мойку АкваКит 128 PF-3-1
    Арт. X16910801259
    3.0
    8
    Фильтр под мойку АкваКит 128 PF-3-1
    Фильтр под мойку АкваКит 128 PF-3-1
      Фильтр под мойку АкваКит 128 PF-3-1
      Фильтр под мойку АкваКит 128 PF-3-1

      Фильтр под мойку АкваКит 128 PF-3-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16910801259
      3.0
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трёхступенчатая комплексная система «АкваКит» для нормальной воды для установки под мойку задерживает до 99% микроорганизмов, вирусов и бактерий, находящихся в воде. Комплектуется отдельным краном с двойным керамическим уплотнением, набором картриджей и мембран, быстроразъемным соединением, набором для подключения и обслуживания. «АкваКит» чистит воду от нерастворимых примесей, токсинов, нитратов, ионов железа, тяжелых металлов, органических соединений, соединений хлора, пестицидов, гербицидов.

        Преимущества

        • Изделие представляет собой водоочистную систему бытового применения
        • В четырех ступенях очистки установлены сменные фильтрующие картриджи. Эффективность и простота их замены обуславливают высокую экономичность системы и снижение эксплуатационных затрат
        • После установки система производит очищенную воду в полностью автоматическом режиме