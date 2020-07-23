Фильтр под мойку АкваКит 129 PF-3-2
Арт. X16910801260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.3
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Материал корпуса
|пластик
- Полностью автоматизированная система очистки воды АкваКит 129 PF-3-2 представляет собой четырехступенчатую фильтрационную установку, принцип работы которой основан на современной технологии фильтрации.
Преимущества
- Заводская гарантия на системы AquaKit составляет 2 года
- В комплект входит все необходимое для работы и подключения
- В продаже имеются все необходимые запчасти и комплектующие для монтажа и обслуживания систем
- Яркая, красочная и информативная упаковка
- Качество систем подтверждено Российским и международным сертификатами качества