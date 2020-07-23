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Фильтр под мойку АкваКит 129 PF-3-2
3.8
5
Найти аналог
Фильтры с отдельным краном
    Фильтр под мойку АкваКит 129 PF-3-2
    Арт. X16910801260
    3.8
    5
    Фильтр под мойку АкваКит 129 PF-3-2
    Фильтр под мойку АкваКит 129 PF-3-2
      Фильтр под мойку АкваКит 129 PF-3-2
      Фильтр под мойку АкваКит 129 PF-3-2

      Фильтр под мойку АкваКит 129 PF-3-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16910801260
      3.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.3
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полностью автоматизированная система очистки воды АкваКит 129 PF-3-2 представляет собой четырехступенчатую фильтрационную установку, принцип работы которой основан на современной технологии фильтрации.

        Преимущества

        • Заводская гарантия на системы AquaKit составляет 2 года
        • В комплект входит все необходимое для работы и подключения 
        • В продаже имеются все необходимые запчасти и комплектующие для монтажа и обслуживания систем
        • Яркая, красочная и информативная упаковка
        • Качество систем подтверждено Российским и международным сертификатами качества