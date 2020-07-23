Фильтр под мойку АкваКит 129 PF-3-2

Преимущества

Заводская гарантия на системы AquaKit составляет 2 года

В комплект входит все необходимое для работы и подключения

В продаже имеются все необходимые запчасти и комплектующие для монтажа и обслуживания систем

Яркая, красочная и информативная упаковка

Качество систем подтверждено Российским и международным сертификатами качества

Полностью автоматизированная система очистки воды АкваКит 129 PF-3-2 представляет собой четырехступенчатую фильтрационную установку, принцип работы которой основан на современной технологии фильтрации.