Фильтр под мойку Аквакит RX-50 S-2

Преимущества

Получение в домашних условиях воды, близкой к лучшим маркам бутилированной

Заводская гарантия 2 года

В комплект входит все необходимое для начала работы (оборудование, расходники, материалы/инструменты для монтажа и обслуживания)

AquaKit RX-50 S-2 – четырехступенчатая система обратноосмотической очистки под мойку. Снижение количества модулей удешевляет оборудование без потери качества фильтрата. В комплект входит накопительный бак увеличенного размера (12 литров). В сутки обрабатывается до 150 литров воды. Важно, чтобы давление в водопроводной системе было стабильным и превышало 2 атмосферы.