Фильтр под мойку Аквакит RX-50 S-2
Арт. X16910801223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7
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Габариты, мм
|130x350x320
- AquaKit RX-50 S-2 – четырехступенчатая система обратноосмотической очистки под мойку. Снижение количества модулей удешевляет оборудование без потери качества фильтрата. В комплект входит накопительный бак увеличенного размера (12 литров). В сутки обрабатывается до 150 литров воды. Важно, чтобы давление в водопроводной системе было стабильным и превышало 2 атмосферы.
Преимущества
- Получение в домашних условиях воды, близкой к лучшим маркам бутилированной
- Заводская гарантия 2 года
- В комплект входит все необходимое для начала работы (оборудование, расходники, материалы/инструменты для монтажа и обслуживания)