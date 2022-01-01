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Фильтр под мойку Аквакит RX-50 S-2
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Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Аквакит RX-50 S-2
    Арт. X16910801223
    Фильтр под мойку Аквакит RX-50 S-2
    Фильтр под мойку Аквакит RX-50 S-2
      Фильтр под мойку Аквакит RX-50 S-2
      Фильтр под мойку Аквакит RX-50 S-2

      Фильтр под мойку Аквакит RX-50 S-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16910801223

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7
      Габариты, мм
      		130x350x320
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • AquaKit RX-50 S-2 – четырехступенчатая система обратноосмотической очистки под мойку. Снижение количества модулей удешевляет оборудование без потери качества фильтрата. В комплект входит накопительный бак увеличенного размера (12 литров). В сутки обрабатывается до 150 литров воды. Важно, чтобы давление в водопроводной системе было стабильным и превышало 2 атмосферы.

        Преимущества

        • Получение в домашних условиях воды, близкой к лучшим маркам бутилированной
        • Заводская гарантия 2 года
        • В комплект входит все необходимое для начала работы (оборудование, расходники, материалы/инструменты для монтажа и обслуживания)