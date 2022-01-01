Фильтр под мойку Kristal Filter Diamond 50P 3203110
Арт. X16910801390
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|12
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Материал корпуса
|пластик
- Элементом тонкой очистки воды системы гиперфильтрации или обратного осмоса является полупроницаемая мембрана. Гиперфильтрация позволяет получить стерилизованную воду, практически свободную от примесей. Вот наиболее «проблемные» примеси, которые задерживаются при гиперфильтрации: бактерии и вирусы, ионы железа и тяжелых металлов, соли металлов, нитраты, пестициды и гербициды, различные токсины промышленного характера. Вероятность задерживания микроорганизмов, бактерий и вирусов более 99,9%. Эффективно задерживаются и органические соединения. В то же время, мембрана пропускает растворенные в воде кислород и другие газы, определяющие ее вкус.
Преимущество
- Снижает содержание железа, тяжелых металов
- Очищает от примесей песка, глины и ржавчины
- Удаляет хлор и хлорорганические соединения
- Удаляет органические соединения, бактерии и вмрусы до 99.8%
- Устраняет неприятные привкусы и запахи
- Полностью избавляет от накипи
- Высокое качество воды
- Универсальные картриджи
- Быстрый монтаж