Фильтр под мойку Kristal Filter Diamond 50P 3203110

Преимущество

Снижает содержание железа, тяжелых металов

Очищает от примесей песка, глины и ржавчины

Удаляет хлор и хлорорганические соединения

Удаляет органические соединения, бактерии и вмрусы до 99.8%

Устраняет неприятные привкусы и запахи

Полностью избавляет от накипи

Высокое качество воды

Универсальные картриджи

Быстрый монтаж

Элементом тонкой очистки воды системы гиперфильтрации или обратного осмоса является полупроницаемая мембрана. Гиперфильтрация позволяет получить стерилизованную воду, практически свободную от примесей. Вот наиболее «проблемные» примеси, которые задерживаются при гиперфильтрации: бактерии и вирусы, ионы железа и тяжелых металлов, соли металлов, нитраты, пестициды и гербициды, различные токсины промышленного характера. Вероятность задерживания микроорганизмов, бактерий и вирусов более 99,9%. Эффективно задерживаются и органические соединения. В то же время, мембрана пропускает растворенные в воде кислород и другие газы, определяющие ее вкус.