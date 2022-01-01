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Фильтр под мойку Kristal Filter Diamond 50P 3203110
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Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Kristal Filter Diamond 50P 3203110
    Арт. X16910801390
    Фильтр под мойку Kristal Filter Diamond 50P 3203110

      Фильтр под мойку Kristal Filter Diamond 50P 3203110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801390

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		12
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Элементом тонкой очистки воды системы гиперфильтрации или обратного осмоса является полупроницаемая мембрана. Гиперфильтрация позволяет получить стерилизованную воду, практически свободную от примесей. Вот наиболее «проблемные» примеси, которые задерживаются при гиперфильтрации: бактерии и вирусы, ионы железа и тяжелых металлов, соли металлов, нитраты, пестициды и гербициды, различные токсины промышленного характера. Вероятность задерживания микроорганизмов, бактерий и вирусов более 99,9%. Эффективно задерживаются и органические соединения. В то же время, мембрана пропускает растворенные в воде кислород и другие газы, определяющие ее вкус.

        Преимущество

        • Снижает содержание железа, тяжелых металов
        • Очищает от примесей песка, глины и ржавчины
        • Удаляет хлор и хлорорганические соединения
        • Удаляет органические соединения, бактерии и вмрусы до 99.8%
        • Устраняет неприятные привкусы и запахи
        • Полностью избавляет от накипи
        • Высокое качество воды
        • Универсальные картриджи
        • Быстрый монтаж