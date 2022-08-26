Сканер электропроводки Condtro Infinite InScan
Арт. X30300070
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.18
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Внесен в список госреестра
|Нет
- Металлодетектор Condtrol INFINITER inSCAN предназначен для обнаружения цветных и черных металлов, проводки и древесины. Модель очень удобна и практична в использовании. Она легко помещается в любой карман, что позволяет всегда носить её с собой. Произведенные замеры выводятся на дисплей. При обнаружении скрытой конструкции на экране появляется индикация, нарастающая по мере приближения к центру конструкции, а также звучит звуковой сигнал. Одной зарядки хватает примерно на шесть часов.
Преимущества
- Небольшие размеры (220х84х24мм)
- Шесть часов работы на одном заряде
- Класс пылевлагозащиты IP5X
- Малый вес - всего 0.18 кг
- Режим ZOOM повышает чувствительность датчика детектора
- Звуковая и зрительная сигнализация обнаружения материала