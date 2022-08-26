Сканер электропроводки Condtro Infinite InScan

Преимущества

Небольшие размеры (220х84х24мм)

Шесть часов работы на одном заряде

Класс пылевлагозащиты IP5X

Малый вес - всего 0.18 кг

Режим ZOOM повышает чувствительность датчика детектора

Звуковая и зрительная сигнализация обнаружения материала

Металлодетектор Condtrol INFINITER inSCAN предназначен для обнаружения цветных и черных металлов, проводки и древесины. Модель очень удобна и практична в использовании. Она легко помещается в любой карман, что позволяет всегда носить её с собой. Произведенные замеры выводятся на дисплей. При обнаружении скрытой конструкции на экране появляется индикация, нарастающая по мере приближения к центру конструкции, а также звучит звуковой сигнал. Одной зарядки хватает примерно на шесть часов.