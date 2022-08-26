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Сканер электропроводки Condtro Infinite InScan
5.0
1
Найти аналог
Детекторы
    Сканер электропроводки Condtro Infinite InScan
    Арт. X30300070
    5.0
    1
    Сканер электропроводки Condtro Infinite InScan

      Сканер электропроводки Condtro Infinite InScan

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300070
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.18
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Металлодетектор Condtrol INFINITER inSCAN предназначен для обнаружения цветных и черных металлов, проводки и древесины. Модель очень удобна и практична в использовании. Она легко помещается в любой карман, что позволяет всегда носить её с собой. Произведенные замеры выводятся на дисплей. При обнаружении скрытой конструкции на экране появляется индикация, нарастающая по мере приближения к центру конструкции, а также звучит звуковой сигнал. Одной зарядки хватает примерно на шесть часов.

        Преимущества

        • Небольшие размеры (220х84х24мм)
        • Шесть часов работы на одном заряде
        • Класс пылевлагозащиты IP5X
        • Малый вес - всего 0.18 кг
        • Режим ZOOM повышает чувствительность датчика детектора
        • Звуковая и зрительная сигнализация обнаружения материала