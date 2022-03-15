Преимущества

4 режима работы и быстрая калибровка

Простой в эксплуатации

Не только сканирует, но и визуализирует скрытые инженерные коммуникации

Детектор Condtrol Wall – универсальный сканер, позволяющий обнаружить в стенах, полах и потолках конструкции из дерева, цветного и чёрного металла, проводку под напряжением. Простой и понятный в управлении прибор, который станет надёжным помощником при проведении ремонтных работ и поможет избежать непредвиденных ситуаций, связанных с повреждением электрокабелей и других инженерных коммуникаций. Все режимы отображаются на жидкокристаллическом дисплее в виде специальных символов. При обнаружении скрытых конструкций и металла устройство издаёт звуковой сигнал, а на экране появляется соответствующая индикация.