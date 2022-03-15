Детектор Condtrol Wall
Арт. X30300069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.16
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Внесен в список госреестра
|Нет
- Детектор Condtrol Wall – универсальный сканер, позволяющий обнаружить в стенах, полах и потолках конструкции из дерева, цветного и чёрного металла, проводку под напряжением. Простой и понятный в управлении прибор, который станет надёжным помощником при проведении ремонтных работ и поможет избежать непредвиденных ситуаций, связанных с повреждением электрокабелей и других инженерных коммуникаций. Все режимы отображаются на жидкокристаллическом дисплее в виде специальных символов. При обнаружении скрытых конструкций и металла устройство издаёт звуковой сигнал, а на экране появляется соответствующая индикация.
Преимущества
- 4 режима работы и быстрая калибровка
- Простой в эксплуатации
- Не только сканирует, но и визуализирует скрытые инженерные коммуникации