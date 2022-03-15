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Детектор Condtrol Wall
5.0
2
Найти аналог
Детекторы
    Детектор Condtrol Wall
    Арт. X30300069
    5.0
    2
    Детектор Condtrol Wall
    Детектор Condtrol Wall
    Детектор Condtrol Wall
    Детектор Condtrol Wall
      Детектор Condtrol Wall
      Детектор Condtrol Wall
      Детектор Condtrol Wall
      Детектор Condtrol Wall

      Детектор Condtrol Wall

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300069
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.16
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Детектор Condtrol Wall – универсальный сканер, позволяющий обнаружить в стенах, полах и потолках конструкции из дерева, цветного и чёрного металла, проводку под напряжением. Простой и понятный в управлении прибор, который станет надёжным помощником при проведении ремонтных работ и поможет избежать непредвиденных ситуаций, связанных с повреждением электрокабелей и других инженерных коммуникаций. Все режимы отображаются на жидкокристаллическом дисплее в виде специальных символов. При обнаружении скрытых конструкций и металла устройство издаёт звуковой сигнал, а на экране появляется соответствующая индикация.

           Преимущества

        • 4 режима работы и быстрая калибровка
        • Простой в эксплуатации
        • Не только сканирует, но и визуализирует скрытые инженерные коммуникации