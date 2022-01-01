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Скарификатор электрический CHAMPION ESC1532
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Аэраторы газонные
    Скарификатор электрический CHAMPION ESC1532
    Арт. champion_5517
    Скарификатор электрический CHAMPION ESC1532
    Скарификатор электрический CHAMPION ESC1532
      Скарификатор электрический CHAMPION ESC1532
      Скарификатор электрический CHAMPION ESC1532

      Скарификатор электрический CHAMPION ESC1532

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_5517

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Вес, кг
      		9.3
      Ширина захвата, мм
      		320
      Мощность, Вт
      		1500
      Травосборник
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скарификатор электрический Champion ESC1532 - представляет собой устройство для комбинированного ухода за газоном. Модель ESC1532 работает как в режиме скарификатора (очистка от сухой травы, соломы и т.п.), так и аэратора (насыщение корневой системы влагой, кислородом и полезными веществами). Двигатель мощностью в 1500 Вт обеспечивает быструю и бесперебойную работу. Двигатель абсолютно экологичен, не требует дополнительного обслуживания, прост в эксплуатации, а также имеет пониженный уровень вибраций и шума. Особенности и преимущества:
        • Регулировка глубины обработки устанавливается с помощью центрального рычага и имеет 4 уровня.
        • Для аэрации можно выбрать следующие параметры глубины обработки (мм): -4 / 0 / +4 / +12. Для скарификации (мм): -12/ -8 / -4 / +4.
        • Собранная с газона трава и листья попадают в тканевый травосборник объемом 35 литров травы, что позволяет за один раз обработать небольшую площадь.
        • Вес электрического скарификатора 9.3 кг, что не составит труда перемещать его.
        • Рукоятка управления регулируется по высоте и складывается.