Регулировка глубины обработки устанавливается с помощью центрального рычага и имеет 4 уровня.

Для аэрации можно выбрать следующие параметры глубины обработки (мм): -4 / 0 / +4 / +12. Для скарификации (мм): -12/ -8 / -4 / +4.

Собранная с газона трава и листья попадают в тканевый травосборник объемом 35 литров травы, что позволяет за один раз обработать небольшую площадь.

Вес электрического скарификатора 9.3 кг, что не составит труда перемещать его.

Рукоятка управления регулируется по высоте и складывается.

Скарификатор электрический Champion ESC1532 - представляет собой устройство для комбинированного ухода за газоном. Модель ESC1532 работает как в режиме скарификатора (очистка от сухой травы, соломы и т.п.), так и аэратора (насыщение корневой системы влагой, кислородом и полезными веществами). Двигатель мощностью в 1500 Вт обеспечивает быструю и бесперебойную работу. Двигатель абсолютно экологичен, не требует дополнительного обслуживания, прост в эксплуатации, а также имеет пониженный уровень вибраций и шума. Особенности и преимущества: