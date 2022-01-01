Регулировка глубины обработки устанавливается с помощью центрального рычага и имеет 4 уровня.

Для аэрации можно выбрать глубину обработки в диапазоне от -13 до -1 мм. Для скарификации от -9 до 3 мм.

Собранная с газона трава и листья попадают в тканевый травосборник объемом 55 литров травы, что позволяет за один раз обработать газон средней площади.

Вес электрического скарификатора 12 кг, что не составит труда перемещать его.

Рукоятка управления регулируется по высоте и складывается.

Скарификатор электрический Champion ESC1840 - представляет собой устройство для комбинированного ухода за газоном. Модель ESC1840 работает как в режиме скарификатора (очистка от сухой травы, соломы и т.п.), так и аэратора (насыщение корневой системы влагой, кислородом и полезными веществами). Двигатель мощностью в 1800 Вт обеспечивает быструю и бесперебойную работу. Двигатель абсолютно экологичен, не требует дополнительного обслуживания, прост в эксплуатации, а также имеет пониженный уровень вибраций и шума. Особенности и преимущества: