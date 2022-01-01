Скарификатор электрический CHAMPION ESC1840
Арт. champion_5518
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|12
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Ширина захвата, мм
|400
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Мощность, Вт
|1800
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Травосборник
|нет
- Скарификатор электрический Champion ESC1840 - представляет собой устройство для комбинированного ухода за газоном. Модель ESC1840 работает как в режиме скарификатора (очистка от сухой травы, соломы и т.п.), так и аэратора (насыщение корневой системы влагой, кислородом и полезными веществами). Двигатель мощностью в 1800 Вт обеспечивает быструю и бесперебойную работу. Двигатель абсолютно экологичен, не требует дополнительного обслуживания, прост в эксплуатации, а также имеет пониженный уровень вибраций и шума. Особенности и преимущества:
- Регулировка глубины обработки устанавливается с помощью центрального рычага и имеет 4 уровня.
- Для аэрации можно выбрать глубину обработки в диапазоне от -13 до -1 мм. Для скарификации от -9 до 3 мм.
- Собранная с газона трава и листья попадают в тканевый травосборник объемом 55 литров травы, что позволяет за один раз обработать газон средней площади.
- Вес электрического скарификатора 12 кг, что не составит труда перемещать его.
- Рукоятка управления регулируется по высоте и складывается.