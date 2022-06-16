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Мотоблок дизельный Скаут 101D 00000000086
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок дизельный Скаут 101D 00000000086
    Арт. О00000014269
    5.0
    2
    Мотоблок дизельный Скаут 101D 00000000086
    Мотоблок дизельный Скаут 101D 00000000086
    Мотоблок дизельный Скаут 101D 00000000086
      Мотоблок дизельный Скаут 101D 00000000086
      Мотоблок дизельный Скаут 101D 00000000086
      Мотоблок дизельный Скаут 101D 00000000086

      Мотоблок дизельный Скаут 101D 00000000086

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014269
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Скаут
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		дизельный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Тяжелый мотоблок СКАУТ 101 D предназначен для сельскохозяйственной и коммунальной работы. Мотоблок оснащен четырьмя валами отбора мощности: шестерёнчатым, шлицевым и двумя ременными (шкивы на двигателе и редукторе). К машине подключается плуг, почвофреза, окучник, картофелесажатель, картофелекопатель, прицеп, снегоуборщик и другое навесное оборудование.

        Преимущества

        • Мощность дизельного двигателя – 11 л.с
        • К этой машине подходит минимум 13 видов навесного оборудования
        • Вес агрегата 240 кг положительно влияет на тяговые характеристики
        • Обороты двигателя 1000 об/мин и 12-дюймовые колеса с шевронными протекторами облегчают работу в поле с этим мотоблоком
        • Запуск двигателя осуществляется вручную, но возможна дополнительная установка электростартера
        • Четырехтактный одноцилиндровый дизельный мотор с принудительным водяным охлаждением
        • В системе охлаждения двигателя мотоблока используется антифриз, предотвращающий накипь и ржавчину