Мотоблок дизельный Скаут 101D 00000000086
Арт. О00000014269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|дизельный
- Тяжелый мотоблок СКАУТ 101 D предназначен для сельскохозяйственной и коммунальной работы. Мотоблок оснащен четырьмя валами отбора мощности: шестерёнчатым, шлицевым и двумя ременными (шкивы на двигателе и редукторе). К машине подключается плуг, почвофреза, окучник, картофелесажатель, картофелекопатель, прицеп, снегоуборщик и другое навесное оборудование.
Преимущества
- Мощность дизельного двигателя – 11 л.с
- К этой машине подходит минимум 13 видов навесного оборудования
- Вес агрегата 240 кг положительно влияет на тяговые характеристики
- Обороты двигателя 1000 об/мин и 12-дюймовые колеса с шевронными протекторами облегчают работу в поле с этим мотоблоком
- Запуск двигателя осуществляется вручную, но возможна дополнительная установка электростартера
- Четырехтактный одноцилиндровый дизельный мотор с принудительным водяным охлаждением
- В системе охлаждения двигателя мотоблока используется антифриз, предотвращающий накипь и ржавчину