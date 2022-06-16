Мотоблок дизельный Скаут 101D 00000000086

Преимущества

Мощность дизельного двигателя – 11 л.с

К этой машине подходит минимум 13 видов навесного оборудования

Вес агрегата 240 кг положительно влияет на тяговые характеристики

Обороты двигателя 1000 об/мин и 12-дюймовые колеса с шевронными протекторами облегчают работу в поле с этим мотоблоком

Запуск двигателя осуществляется вручную, но возможна дополнительная установка электростартера

Четырехтактный одноцилиндровый дизельный мотор с принудительным водяным охлаждением

В системе охлаждения двигателя мотоблока используется антифриз, предотвращающий накипь и ржавчину

Тяжелый мотоблок СКАУТ 101 D предназначен для сельскохозяйственной и коммунальной работы. Мотоблок оснащен четырьмя валами отбора мощности: шестерёнчатым, шлицевым и двумя ременными (шкивы на двигателе и редукторе). К машине подключается плуг, почвофреза, окучник, картофелесажатель, картофелекопатель, прицеп, снегоуборщик и другое навесное оборудование.