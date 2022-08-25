Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с

Мотоблок СКАУТ 15 DE — это тяжелый дизельный мотоблок, который предназначен для круглогодичной работы на фермерском хозяйстве. Техника выполняет сельскохозяйственные и коммунальные задачи на участке до 2 га. У техники огромный запас мощности двигателя, который позволяет использовать любое навесное оборудование: плуг, почвофреза, прицеп, отвал, снегоуборщик и т. д. Мотоблок СКАУТ 15 DE — это незаменимый помощник в хозяйстве. Преимущества На агрегате установлен дизельный одноцилиндровый мотор

Запуск двигателя происходит при помощи электростартера

Тяговые характеристики двигателя позволяют выполнять земельные работы, работать с прицепом массой до 1000 кг, а также функционировать в течение всего рабочего дня без перерывов

Навесное оборудования подключается на одноточечное прицепное устройство, шестеренчатый вал отбора мощности и ременной привод