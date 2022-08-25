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Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
    Арт. О00000028517
    5.0
    1
    Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
    Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
    Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
    Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
    Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
    Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
      Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
      Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
      Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
      Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
      Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с
      Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с

      Дизельный мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000028517
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Скаут
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		дизельный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок СКАУТ 15 DE — это тяжелый дизельный мотоблок, который предназначен для круглогодичной работы на фермерском хозяйстве. Техника выполняет сельскохозяйственные и коммунальные задачи на участке до 2 га. У техники огромный запас мощности двигателя, который позволяет использовать любое навесное оборудование: плуг, почвофреза, прицеп, отвал, снегоуборщик и т. д. Мотоблок СКАУТ 15 DE — это незаменимый помощник в хозяйстве.

        Преимущества

        На агрегате установлен дизельный одноцилиндровый мотор
        Запуск двигателя происходит при помощи электростартера
        Тяговые характеристики двигателя позволяют выполнять земельные работы, работать с прицепом массой до 1000 кг, а также функционировать в течение всего рабочего дня без перерывов
        Навесное оборудования подключается на одноточечное прицепное устройство, шестеренчатый вал отбора мощности и ременной привод