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Многофункциональная шлифмашина Skil 7207 ОКТО
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Многофункциональная шлифмашина Skil 7207 ОКТО
    Арт. X1048040715
    5.0
    1
    Многофункциональная шлифмашина Skil 7207 ОКТО

      Многофункциональная шлифмашина Skil 7207 ОКТО

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048040715
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		100
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Многофункциональная шлифовальная машина Skil 7207 ОКТО с высокой частотой колебаний и мощным двигателем обеспечивает превосходный результат шлифования. Этот компактный и легкий инструмент оснащен многофункциональной подошвой для обработки как больших поверхностей, так и углов.

        Преимущества

        • Компактная и легкая – для максимального удобства пользователя
        • Высокая частота колебаний и мощный двигатель обеспечивают превосходные результаты шлифования
        • Механизм «Clic» для быстрого поворота и замены дельтавидной насадки и для установки специальных принадлежностей без дополнительных инструментов
        • 8 специальных шлифовальных насадок для труднодоступных поверхностей (принадлежности Skil, не включены в качестве стандартной комплектации)
        • Встроенная система сбора пыли с пылесборным мешком позволяет избавиться от пыли на рабочем месте
        • Для увеличения срока службы дельтавидную насадку можно поворачивать дважды
        • Рукоятка с мягким покрытием для эффективного управления
        • Быстрая замена шлифовальных листов (на «липучке»)
        • Низкие уровни шума и вибрации