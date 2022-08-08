Многофункциональная шлифмашина Skil 7207 ОКТО

Преимущества

Компактная и легкая – для максимального удобства пользователя

Высокая частота колебаний и мощный двигатель обеспечивают превосходные результаты шлифования



Механизм «Clic» для быстрого поворота и замены дельтавидной насадки и для установки специальных принадлежностей без дополнительных инструментов

8 специальных шлифовальных насадок для труднодоступных поверхностей (принадлежности Skil, не включены в качестве стандартной комплектации)

Встроенная система сбора пыли с пылесборным мешком позволяет избавиться от пыли на рабочем месте

Для увеличения срока службы дельтавидную насадку можно поворачивать дважды

Рукоятка с мягким покрытием для эффективного управления

Быстрая замена шлифовальных листов (на «липучке»)

Низкие уровни шума и вибрации

Многофункциональная шлифовальная машина Skil 7207 ОКТО с высокой частотой колебаний и мощным двигателем обеспечивает превосходный результат шлифования. Этот компактный и легкий инструмент оснащен многофункциональной подошвой для обработки как больших поверхностей, так и углов.