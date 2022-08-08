Многофункциональная шлифмашина Skil 7207 ОКТО
Арт. X1048040715
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|100
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Комплектация
|коробка
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- Многофункциональная шлифовальная машина Skil 7207 ОКТО с высокой частотой колебаний и мощным двигателем обеспечивает превосходный результат шлифования. Этот компактный и легкий инструмент оснащен многофункциональной подошвой для обработки как больших поверхностей, так и углов.
Преимущества
- Компактная и легкая – для максимального удобства пользователя
- Высокая частота колебаний и мощный двигатель обеспечивают превосходные результаты шлифования
- Механизм «Clic» для быстрого поворота и замены дельтавидной насадки и для установки специальных принадлежностей без дополнительных инструментов
- 8 специальных шлифовальных насадок для труднодоступных поверхностей (принадлежности Skil, не включены в качестве стандартной комплектации)
- Встроенная система сбора пыли с пылесборным мешком позволяет избавиться от пыли на рабочем месте
- Для увеличения срока службы дельтавидную насадку можно поворачивать дважды
- Рукоятка с мягким покрытием для эффективного управления
- Быстрая замена шлифовальных листов (на «липучке»)
- Низкие уровни шума и вибрации