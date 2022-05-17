Скоба вентиляционная Эгида 01021-12, М8, 30 мм, 300 шт.
Арт. X6994394
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|300
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Вес, кг
|0.1
- Скоба вентиляционная для стяжки фланцев ЭГИДА 01021-12 – крепежный элемент для вентиляционных систем. Он используется для укрепления соединения фланцев воздуховода. Без вентиляционной скобы М8 ЭГИДА 01021-12 не обходится монтаж прямоугольных воздуховодов. Скоба изготовлена из стали, оснащена болтом для крепления к поверхности. Купить скобу монтажную вентиляционную ЭГИДА 01021-12 и другие принадлежности для вентиляций вы можете в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества скобы вентиляционной ЭГИДА 01021-12
- Надежное соединение
- Не ржавеет
- Легко монтируется
- Долго служит
Комплектация
- Скоба
- Упаковка