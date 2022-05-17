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Скоба вентиляционная Эгида 01021-12, М8, 30 мм, 300 шт.
5.0
2
15 ₽
Скобы вентиляционные
    Скоба вентиляционная Эгида 01021-12, М8, 30 мм, 300 шт.
    Арт. X6994394
    5.0
    2
    Скоба вентиляционная Эгида 01021-12, М8, 30 мм, 300 шт.

      Скоба вентиляционная Эгида 01021-12, М8, 30 мм, 300 шт.

      15 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6994394
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		300
      Вес, кг
      		0.1
      Все характеристики
      15 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скоба вентиляционная для стяжки фланцев ЭГИДА 01021-12 – крепежный элемент для вентиляционных систем. Он используется для укрепления соединения фланцев воздуховода. Без вентиляционной скобы М8 ЭГИДА 01021-12 не обходится монтаж прямоугольных воздуховодов. Скоба изготовлена из стали, оснащена болтом для крепления к поверхности. Купить скобу монтажную вентиляционную ЭГИДА 01021-12 и другие принадлежности для вентиляций вы можете в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества скобы вентиляционной ЭГИДА 01021-12

        • Надежное соединение
        • Не ржавеет
        • Легко монтируется
        • Долго служит

        Комплектация

        • Скоба
        • Упаковка