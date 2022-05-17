Скоба вентиляционная Эгида 01021-12, М8, 30 мм, 300 шт.

Преимущества скобы вентиляционной ЭГИДА 01021-12

Надежное соединение

Не ржавеет

Легко монтируется

Долго служит

Комплектация

Скоба

Упаковка

Скоба вентиляционная для стяжки фланцев ЭГИДА 01021-12 – крепежный элемент для вентиляционных систем. Он используется для укрепления соединения фланцев воздуховода. Без вентиляционной скобы М8 ЭГИДА 01021-12 не обходится монтаж прямоугольных воздуховодов. Скоба изготовлена из стали, оснащена болтом для крепления к поверхности. Купить скобу монтажную вентиляционную ЭГИДА 01021-12 и другие принадлежности для вентиляций вы можете в Интернет-магазине “Бигам”.