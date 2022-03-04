Скобы Bosch 2.609.200.228 (28/6 мм, 3000 шт.)
Арт. Х13235970
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|28
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Количество штук в упаковке, шт
|3000
- Скобы Bosch 2609200228 используются в степлерах следующих производителей: AEG, Bosch, Black&Decker, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft. Данные скобы имеют узкую перекладину и являются осмоленными. Благодаря своему строению они глубоко проникают внутрь материала и обеспечивают прочное крепление, оставаясь незаметными.
Преимущества
- Такие скобы применяют при скреплении стеновых и потолочных панелей
- Смоляное покрытие обеспечивает надежное соединение даже при длительной нагрузке