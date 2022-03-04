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Скобы Bosch 2.609.200.228 (28/6 мм, 3000 шт.)
5.0
2
638 ₽
Для электрических степлеров
    Скобы Bosch 2.609.200.228 (28/6 мм, 3000 шт.)
    Арт. Х13235970
    5.0
    2
    Скобы Bosch 2.609.200.228 (28/6 мм, 3000 шт.)

      Скобы Bosch 2.609.200.228 (28/6 мм, 3000 шт.)

      638 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х13235970
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		28
      Количество штук в упаковке, шт
      		3000
      Все характеристики
      638 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скобы Bosch 2609200228 используются в степлерах следующих производителей: AEG, Bosch, Black&Decker, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft. Данные скобы имеют узкую перекладину и являются осмоленными. Благодаря своему строению они глубоко проникают внутрь материала и обеспечивают прочное крепление, оставаясь незаметными.

        Преимущества

        • Такие скобы применяют при скреплении стеновых и потолочных панелей
        • Смоляное покрытие обеспечивает надежное соединение даже при длительной нагрузке