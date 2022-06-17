Скобы для мебельного степлера Вихрь (10 мм, тип 53, 1000 шт.)

Скобы для степлера 10мм, типа 53 в комплекте со степлером могут скреплять такие материалы как обивка, ткань, пленка ПВХ к твердым поверхностям типа дерева, фанеры, пластика. Скобы часто используются для обшивки кресел, диванов, стульев и прочей мебели тканью. Надежно фиксирует скрепляемые элементы, выдерживая высокие физические и механические нагрузки.

Преимущества