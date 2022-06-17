Скобы для мебельного степлера Вихрь (10 мм, тип 53, 1000 шт.)
Арт. О00000012887
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|10
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Количество штук в упаковке, шт
|1000
- Скобы для степлера 10мм, типа 53 в комплекте со степлером могут скреплять такие материалы как обивка, ткань, пленка ПВХ к твердым поверхностям типа дерева, фанеры, пластика. Скобы часто используются для обшивки кресел, диванов, стульев и прочей мебели тканью. Надежно фиксирует скрепляемые элементы, выдерживая высокие физические и механические нагрузки.
Преимущества
- Скобы изготовлены из прочного металла, заточены и закалены
- В упаковке 1000 шт
- Подходят для мебельного степлера Вихрь