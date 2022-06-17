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Скобы для мебельного степлера Вихрь (6 мм, тип 53, 1000 шт.)
5.0
2
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Для электрических степлеров
    Скобы для мебельного степлера Вихрь (6 мм, тип 53, 1000 шт.)
    Арт. О00000012905
    5.0
    2
    Скобы для мебельного степлера Вихрь (6 мм, тип 53, 1000 шт.)
    Скобы для мебельного степлера Вихрь (6 мм, тип 53, 1000 шт.)
    Скобы для мебельного степлера Вихрь (6 мм, тип 53, 1000 шт.)
    Скобы для мебельного степлера Вихрь (6 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Скобы для мебельного степлера Вихрь (6 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Скобы для мебельного степлера Вихрь (6 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Скобы для мебельного степлера Вихрь (6 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Скобы для мебельного степлера Вихрь (6 мм, тип 53, 1000 шт.)

      Скобы для мебельного степлера Вихрь (6 мм, тип 53, 1000 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012905
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		6
      Количество штук в упаковке, шт
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скобы для степлера 6мм, типа 53 в комплекте со степлером могут скреплять такие материалы как обивка, ткань, пленка ПВХ к твердым поверхностям типа дерева, фанеры, пластика. Скобы часто используются для обшивки кресел, диванов, стульев и прочей мебели тканью. Надежно фиксирует скрепляемые элементы, выдерживая высокие физические и механические нагрузки.

        Преимущества

        • Скобы изготовлены из прочного металла, заточены и закалены
        • Подходят для мебельного степлера Вихрь
        • В упаковке 1000 шт