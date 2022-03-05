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Скобы Matrix 41312 (тип 140, 12 мм, 1000 шт.)
5.0
2
200 ₽
Для электрических степлеров
    Скобы Matrix 41312 (тип 140, 12 мм, 1000 шт.)
    Арт. Х1308427
    5.0
    2
    Скобы Matrix 41312 (тип 140, 12 мм, 1000 шт.)
    Скобы Matrix 41312 (тип 140, 12 мм, 1000 шт.)
    Скобы Matrix 41312 (тип 140, 12 мм, 1000 шт.)
      Скобы Matrix 41312 (тип 140, 12 мм, 1000 шт.)
      Скобы Matrix 41312 (тип 140, 12 мм, 1000 шт.)
      Скобы Matrix 41312 (тип 140, 12 мм, 1000 шт.)

      Скобы Matrix 41312 (тип 140, 12 мм, 1000 шт.)

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308427
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		12
      Количество штук в упаковке, шт
      		1000
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скобы MATRIX 41312 применяются при работе степлерами Матрикс или других производителей. Предназначены для закрепления пленки, тканей, листовых материалов древесного происхождения к основе из дерева, ДСП и др.

        Преимущества

        • Изготовлены из углеродистой стали и закалены
        • Тип 140
        • В упаковке 1000 шт