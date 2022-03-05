Скобы Matrix 41312 (тип 140, 12 мм, 1000 шт.)

Преимущества

Изготовлены из углеродистой стали и закалены

Тип 140

В упаковке 1000 шт

Скобы MATRIX 41312 применяются при работе степлерами Матрикс или других производителей. Предназначены для закрепления пленки, тканей, листовых материалов древесного происхождения к основе из дерева, ДСП и др.