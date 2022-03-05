Скобы Matrix 41312 (тип 140, 12 мм, 1000 шт.)
Арт. Х1308427
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, мм
|12
|
Количество штук в упаковке, шт
|1000
- Скобы MATRIX 41312 применяются при работе степлерами Матрикс или других производителей. Предназначены для закрепления пленки, тканей, листовых материалов древесного происхождения к основе из дерева, ДСП и др.
Преимущества
- Изготовлены из углеродистой стали и закалены
- Тип 140
- В упаковке 1000 шт