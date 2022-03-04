Скобы Зубр 31620-12_Z01 (тип 53, 12 мм, красные, 1000 шт.)

Преимущества

Скобы имеют закаленную структуру, благодаря чему обеспечивают надежное крепление и фиксацию

Острые концы с легкостью входят в материал

Закаленные скобы 31620-12_z01 ЗУБР используются в качестве крепежного элемента вместе со степлерами. Предназначены для дерева мягких и твердых пород, а также фанеры и ДСП. Применяются в мебельном производстве или строительстве для крепления ткани, пластика к дереву, ДСП и др.