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Скобы Зубр 31630-12 (тип 140, 12 мм, зеленые, 500 шт.)
5.0
2
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Для электрических степлеров
    Скобы Зубр 31630-12 (тип 140, 12 мм, зеленые, 500 шт.)
    Арт. Х1308587
    5.0
    2
    Скобы Зубр 31630-12 (тип 140, 12 мм, зеленые, 500 шт.)
    Скобы Зубр 31630-12 (тип 140, 12 мм, зеленые, 500 шт.)
      Скобы Зубр 31630-12 (тип 140, 12 мм, зеленые, 500 шт.)
      Скобы Зубр 31630-12 (тип 140, 12 мм, зеленые, 500 шт.)

      Скобы Зубр 31630-12 (тип 140, 12 мм, зеленые, 500 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308587
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		12
      Количество штук в упаковке, шт
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скобы Зубр 31630-12_z01 серии «Эксперт» имеют зеленый цвет. Данные скобы применяются совместно со скобозабивными пистолетами для крепления различных материалов к поверхностям из фанеры, дерева, ДСП.

        Преимущества

        • Они изготовлены из легированной стали и проходят особый процесс закалки, поэтому являются высокопрочными
        • Проволока очень тонкая, поэтому соединения получаются практически незаметные