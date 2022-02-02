Скобы Зубр 31630-12_Z01 (тип 140, 12 мм, зеленые, 1000 шт.)
Арт. Х13235958
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|12
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Количество штук в упаковке, шт
|1000
- Скобы Зубр 31630-12_z01 серии «Эксперт» имеют зеленый цвет. Данные скобы применяются совместно со скобозабивными пистолетами для крепления различных материалов к поверхностям из фанеры, дерева, ДСП.
Преимущества
- Они изготовлены из легированной стали и проходят особый процесс закалки, поэтому являются высокопрочными
- Проволока очень тонкая, поэтому соединения получаются практически незаметные