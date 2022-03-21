Скребок для стекол Stanley 028590

Преимущества

Длина приспособления 170 мм

Колпачок для защиты лезвия

Износостойкость

На рукоятке предусмотрено отверстие для хранения в подвешенном состоянии

Деликатное очищение



Удобство эксплуатации и легкость изделия



Длительный срок эксплуатации при доступной стоимости



Скребок для окон Stanley 0-28-590 предназначен для очистки с окон наклеек, краски или любых других загрязнений. Корпус скребка изготовлен из пластика, что обеспечивает комфорт работы и прочность конструкции. Эффективный инструмент, с помощью которого можно качественно и быстро очистить стекло, кафель, зеркало, керамическую поверхность.