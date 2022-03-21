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Скребок для стекол Stanley 028590
5.0
2
Найти аналог
Щётки и скребки
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Арт. X13241028
    5.0
    2
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
    Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590
      Скребок для стекол Stanley 028590

      Скребок для стекол Stanley 028590

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13241028
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		США
      Назначение
      		для автомобиля, для дома
      Наличие скребка
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скребок для окон Stanley 0-28-590 предназначен для очистки с окон наклеек, краски или любых других загрязнений. Корпус скребка изготовлен из пластика, что обеспечивает комфорт работы и прочность конструкции. Эффективный инструмент, с помощью которого можно качественно и быстро очистить стекло, кафель, зеркало, керамическую поверхность.

        Преимущества 

        • Длина приспособления 170 мм
        • Колпачок для защиты лезвия
        • Износостойкость
        • На рукоятке предусмотрено отверстие для хранения в подвешенном состоянии
        • Деликатное очищение
        • Удобство эксплуатации и легкость изделия
        • Длительный срок эксплуатации при доступной стоимости