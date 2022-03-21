Скребок для стекол Stanley 028590
Арт. X13241028
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|США
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Назначение
|для автомобиля, для дома
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Наличие скребка
|Да
- Скребок для окон Stanley 0-28-590 предназначен для очистки с окон наклеек, краски или любых других загрязнений. Корпус скребка изготовлен из пластика, что обеспечивает комфорт работы и прочность конструкции. Эффективный инструмент, с помощью которого можно качественно и быстро очистить стекло, кафель, зеркало, керамическую поверхность.
Преимущества
- Длина приспособления 170 мм
- Колпачок для защиты лезвия
- Износостойкость
- На рукоятке предусмотрено отверстие для хранения в подвешенном состоянии
- Деликатное очищение
- Удобство эксплуатации и легкость изделия
- Длительный срок эксплуатации при доступной стоимости