Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470
Арт. X190396142128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
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Габариты, мм
|1495х720х300
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Материал рукоятки
|сталь
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- Скрепер - волокуша Fiskars SnowXpert 1003470 подходит для уборки большого количества снега на открытом пространстве, на парковочном месте, вокруг гаража, на дачном участке.
Преимущества
- Длинная рукоятка из стальной трубы
- Оранжевый отражатель на рукоятке для безопасной работы в темное время суток
- В конструкции ковша используется специальный пластик, устойчивый к перепадам температуры
- Ковш усилен стальной кромкой для эффективной работы
- Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипать
- Прочная конструкция
- Эргономичный дизайн