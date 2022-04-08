Преимущества

Длинная рукоятка из стальной трубы

Оранжевый отражатель на рукоятке для безопасной работы в темное время суток

В конструкции ковша используется специальный пластик, устойчивый к перепадам температуры

Ковш усилен стальной кромкой для эффективной работы

Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипать

Прочная конструкция

Эргономичный дизайн

Скрепер - волокуша Fiskars SnowXpert 1003470 подходит для уборки большого количества снега на открытом пространстве, на парковочном месте, вокруг гаража, на дачном участке.