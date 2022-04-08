Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470
5.0
2
Найти аналог
Движки для уборки снега
    Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470
    Арт. X190396142128
    5.0
    2
    Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470
    Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470
    Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470
    Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470
      Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470
      Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470
      Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470
      Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470

      Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 1003470

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142128
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Габариты, мм
      		1495х720х300
      Материал рукоятки
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
      1 049 ₽
      1 310 ₽
      Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
      • -261 ₽
      Герметик Макрофлекс 1306886 (2005221) санитарный силиконовый прозр. 290мл
      760 ₽
      Герметик Макрофлекс 1306886 (2005221) санитарный силиконовый прозр. 290мл
      Стремянка стальная Алюмет М8406
      3 644 ₽
      5.0
      Стремянка стальная Алюмет М8406
      Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)
      110 ₽
      Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)
      Сварочный инвертор Сварог Real Smart ARC 200 (Z28303)
      10 690 ₽
      Сварочный инвертор Сварог Real Smart ARC 200 (Z28303)
      • Персональная скидка
      Краги с подкладкой РосМарка, 35 см (пара)
      440 ₽
      Краги с подкладкой РосМарка, 35 см (пара)
      Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
      410 ₽
      Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      1 150 ₽
      5.0
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Скрепер - волокуша Fiskars SnowXpert 1003470 подходит для уборки большого количества снега на открытом пространстве, на парковочном месте, вокруг гаража, на дачном участке.

        Преимущества

        • Длинная рукоятка из стальной трубы 
        • Оранжевый отражатель на рукоятке для безопасной работы в темное время суток
        • В конструкции ковша используется специальный пластик, устойчивый к перепадам температуры
        • Ковш усилен стальной кромкой для эффективной работы 
        • Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипать
        • Прочная конструкция
        • Эргономичный дизайн