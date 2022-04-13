Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм
Арт. X16914830
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|500x180x200
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Вес, кг
|0.35
- Сливной клапан Фокус Джилекс 9086 это легко монтируемый, производительный фитинг, имеющий обратный клапан. Отличительной особенностью этого клапана является управляемый слив типа Фокус: благодаря ему фитинг не требует сложного и тщательного обслуживания. При условии, что в воде не будет механических абразивных примесей, клапан Фокус Джилекс 9086 без труда справится со сливом воды из труб обратно в резервуар. Удобен для систем водоснабжения, где трубопровод нет возможности установить ниже толщины промерзания.
Преимущества сливного клапана Джилекс:
- Простой монтаж, не требующий сварки;
- Длительный срок службы;
- Можно использовать и для питьевой воды;
- Не ржавеет.
Комплектация:
- Сливной клапан в сборе;
- Инструкция по установке;
- Упаковка.