Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм

Преимущества сливного клапана Джилекс:

Простой монтаж, не требующий сварки;

Длительный срок службы;

Можно использовать и для питьевой воды;

Не ржавеет.

Комплектация:

Сливной клапан в сборе;

Инструкция по установке;

Упаковка.

Сливной клапан Фокус Джилекс 9086 это легко монтируемый, производительный фитинг, имеющий обратный клапан. Отличительной особенностью этого клапана является управляемый слив типа Фокус: благодаря ему фитинг не требует сложного и тщательного обслуживания. При условии, что в воде не будет механических абразивных примесей, клапан Фокус Джилекс 9086 без труда справится со сливом воды из труб обратно в резервуар. Удобен для систем водоснабжения, где трубопровод нет возможности установить ниже толщины промерзания.