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Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм
5.0
2
555 ₽
Для насосов и насосных станций
    Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм
    Арт. X16914830
    5.0
    2
    Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм
    Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм
    Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм
    Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм
      Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм
      Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм
      Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм
      Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм

      Сливной клапан Джилекс 9086, 32 мм

      555 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16914830
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Габариты, мм
      		500x180x200
      Вес, кг
      		0.35
      Все характеристики
      555 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сливной клапан Фокус Джилекс 9086 это легко монтируемый, производительный фитинг, имеющий обратный клапан. Отличительной особенностью этого клапана является управляемый слив типа Фокус: благодаря ему фитинг не требует сложного и тщательного обслуживания. При условии, что в воде не будет механических абразивных примесей, клапан Фокус Джилекс 9086 без труда справится со сливом воды из труб обратно в резервуар. Удобен для систем водоснабжения, где трубопровод нет возможности установить ниже толщины промерзания.

        Преимущества сливного клапана Джилекс:

        • Простой монтаж, не требующий сварки;
        • Длительный срок службы;
        • Можно использовать и для питьевой воды;
        • Не ржавеет.

        Комплектация:

        • Сливной клапан в сборе;
        • Инструкция по установке;
        • Упаковка.