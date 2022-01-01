Смарт-зонд testo 405 i - Термоанемометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета

iOS 8.3 или выше

Android 4.3 или выше

Bluetooth 4.0 или выше

Преимущества

Измерение скорости потока, объемного расхода и температуры воздуха

Простое задание геометрии и размеров поперечного сечения воздуховодов для определения объемного расхода

Удобство при работе в воздуховодах благодаря телескопической трубке зонда с макс. длиной 400 мм

Удобство управления через мобильное приложение testo Smart Probes (простой просмотр данных, отслеживание изменений показаний, функция записи данных)

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

Смарт-зонд термоанемометр testo 405i, управляемый со смартфона, – идеальный прибор для проведения измерений в воздуховодах. С его помощью Вы сможете определять скорость потока воздуха, температуру и объемный расход воздуха. Также testo 405i подходит для измерения скорости потока воздуха в помещении, что удобно, например, при необходимости локализации негерметичных участков оконных конструкций. Также с его помощью (при одновременном использовании с термогигрометром testo 605i) можно рассчитать эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции или системы кондиционирования. Дистанционное управление с помощью смартфона. Анемометр с обогреваемой струной testo 405i представляет собой сочетание профессиональной измерительной технологии Testo с удобством управления через мобильное приложение, а значит, Вы получаете на своем устройстве многочисленные дополнительные функции для выполнения ежедневных рабочих задач. Мобильное приложение testo Smart Probes позволит Вам просматривать данные измерений на Вашем смартфоне или планшете. Вы больше не будете испытывать сложности при считывании показаний прибора даже в труднодоступных для измерения местах. Также приложение позволяет легко рассчитать объемный расход воздуха: просто введите параметры поперечного сечения воздуховода, и расчет будет произведен автоматически. Приложение имеет и другие практичные функции: оно не только позволяет просматривать измеренные значения, но и анализировать и документировать их. Вы с легкость сможете проводить усредненный по времени или для нескольких точек замера расчет. Также при нажатии на кнопку Вы можете просмотреть график текущих измерений. А протоколы измерений можно отправить по e-mail в виде файлов формата PDF или Excel. Системные требования: