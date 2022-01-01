Смарт-зонд testo 510 i - Манометр дифференциального давления с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета

iOS 8.3 или выше

Android 4.3 или выше

Bluetooth 4.0 или выше

Преимущества

Измерение давления газа

Режим теста на падение давления с сигналом тревоги

Удобство использования в случае с удаленными друг от друга местами замера

Магнит в корпусе прибора для прочной фиксации на металлической поверхности

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

Манометр дифференциального давления testo 510i, разработанный для применения со смартфоном/планшетом, подходит для быстрого и легкого измерения давления газа, а также падения давления газа в вентиляторах и фильтрах. Также Вы можете использовать testo 510i для измерения скорости потока и определения объемного расхода воздуха. Превратите свой смартфон/планшет в измерительный прибор! Используйте Ваш смартфон или планшет в качестве дисплея: установив мобильное приложение testo Smart Probes на Ваше устройство, Вы сможете просматривать данные измерений, полученные с помощью testo 510i, быстро и легко определять объемный расход воздуха и проводить точный расчет усредненных по времени или для нескольких точек замера показаний. Также в приложении имеется специальный режим измерения для проведения теста на падение давления. Все измеренные значения отображаются в виде графика или таблицы. Протокол измерений можно отправить по e-mail в виде файла PDF или Excel. Системные требования: