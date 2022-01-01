Смарт-зонд testo 605 i - Термогигрометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета

iOS 8.3 или выше

Android 4.3 или выше

Bluetooth 4.0 или выше

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Помимо измерения температуры и относительной влажности в помещениях и воздуховодах, данный термогигрометр также можно использовать для диагностики увлажнителей в системах кондиционирования воздуха. При использовании вместе с ИК-термометром testo 805i Вы также сможете определять зоны, подверженные риску образования конденсата и плесени, с помощью цветовой индикации по принципу светофора и специального режима измерений в мобильном приложении. Измеряйте еще эффективнее с мобильным приложением. testo 605i передает измеренные значения по беспроводному каналу Bluetooth на Ваш смартфон или планшет. Установив приложение testo Smart Probes на Ваше мобильное устройство, Вам будет удобно просматривать данные измерений. Также с помощью приложения можно производить автоматический расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра. Все измеренные значения отображаются в виде таблицы или графика и могут быть импортированы в отчет, а затем переданы по e-mail в виде файлов PDF или Excel. Системные требования: