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Смарт-зонд testo 605 i - Термогигрометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета
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Гигрометры
    Смарт-зонд testo 605 i - Термогигрометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета
    Арт. geototal_872
    Смарт-зонд testo 605 i - Термогигрометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета

      Смарт-зонд testo 605 i - Термогигрометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_872

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		218х30х27
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Помимо измерения температуры и относительной влажности в помещениях и воздуховодах, данный термогигрометр также можно использовать для диагностики увлажнителей в системах кондиционирования воздуха. При использовании вместе с ИК-термометром testo 805i Вы также сможете определять зоны, подверженные риску образования конденсата и плесени, с помощью цветовой индикации по принципу светофора и специального режима измерений в мобильном приложении. Измеряйте еще эффективнее с мобильным приложением. testo 605i передает измеренные значения по беспроводному каналу Bluetooth на Ваш смартфон или планшет. Установив приложение testo Smart Probes на Ваше мобильное устройство, Вам будет удобно просматривать данные измерений. Также с помощью приложения можно производить автоматический расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра. Все измеренные значения отображаются в виде таблицы или графика и могут быть импортированы в отчет, а затем переданы по e-mail в виде файлов PDF или Excel. Системные требования:
        • iOS 8.3 или выше
        • Android 4.3 или выше
        • Bluetooth 4.0 или выше

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы