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Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
219 ₽
Смазка для буров
    Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
    Арт. О00000024170
    Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
    Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр

      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр

      219 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024170

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		паста
      Объем, мл
      		125
      Все характеристики
      219 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смазка для буров ПРАКТИКА, серия "Профи" 241-196, 125 гр. - специализированная пластичная смазка предназначена для смазывания хвостовиков буров, долот, стволов перфораторов и отбойных молотков. Состав: полусинтетическая основа, Li- комплексный загуститель, дисульфид молибдена. Специальный EP пакет присадок придают смазке превосходные характеристики в условиях экстремального давления. Смазка обладает отличной водостойкостью, антикоррозионными и консервационными свойствами, существенно увеличивает срок службы ствола перфоратора