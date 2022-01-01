Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр

Смазка для буров ПРАКТИКА, серия "Профи" 241-196, 125 гр. - специализированная пластичная смазка предназначена для смазывания хвостовиков буров, долот, стволов перфораторов и отбойных молотков. Состав: полусинтетическая основа, Li- комплексный загуститель, дисульфид молибдена. Специальный EP пакет присадок придают смазке превосходные характеристики в условиях экстремального давления. Смазка обладает отличной водостойкостью, антикоррозионными и консервационными свойствами, существенно увеличивает срок службы ствола перфоратора