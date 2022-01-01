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Смазка силиконовая Lavr 210 мл H7
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Силиконовый спрей
    Смазка силиконовая Lavr 210 мл H7
    Арт. О00000037769
    Смазка силиконовая Lavr 210 мл H7

      Смазка силиконовая Lavr 210 мл H7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000037769

      Характеристики

      Производитель
      		Lavr
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		спрей/аэрозоль
      Объем, мл
      		210
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Силиконовая смазка H7 210 мл 958871 – морозоустойчивая водоотталкивающая смазка на основе силикона. Экологически чистый продукт без запаха. Надёжная защита от влаги, коррозии, перепадов температур. Выдерживает температуру до + 200°С. Обеспечивает идеальное скольжение обработанным поверхностям, предотвращает замерзание, облегчает монтаж и демонтаж, защищает от старения и растрескивания. Наносится на металл, пластик, резину, дерево, стекло, винил. Обеспечивает долговременную защиту. Не смывается водой. Подходит для обработки различных деталей автомобиля: молдингов, ремней, резиновых уплотнителей (для защиты от растрескивания и предотвращения примерзания), дверных замков, направляющих стеклоподъемников, аккумуляторных проводов. В быту – для смазывания дверных замков, мебели (петли, ручки, щеколды), элементов сантехники, стиральных машин, холодильников. оконных резиновых уплотнителей, спортивного инвентаря (лыжи, сноуборды, велосипеды, ролики, тренажеры, оборудование для дайвинга), компьютерных кулеров, обеспечения легкости монтажа и демонтажа пластиковых трубопроводов. В промышленном производстве – для смазывания пресс-форм.

        Преимущества

        • Подходит как для бытового применения, так и для профессионального
        • Обеспечивает идеальное скольжение
        • Защита от влаги, коррозии, перепадов температур