Смазка силиконовая Lavr 210 мл H7

Преимущества

Подходит как для бытового применения, так и для профессионального

Обеспечивает идеальное скольжение

Защита от влаги, коррозии, перепадов температур

Силиконовая смазка H7 210 мл 958871 – морозоустойчивая водоотталкивающая смазка на основе силикона. Экологически чистый продукт без запаха. Надёжная защита от влаги, коррозии, перепадов температур. Выдерживает температуру до + 200°С. Обеспечивает идеальное скольжение обработанным поверхностям, предотвращает замерзание, облегчает монтаж и демонтаж, защищает от старения и растрескивания. Наносится на металл, пластик, резину, дерево, стекло, винил. Обеспечивает долговременную защиту. Не смывается водой. Подходит для обработки различных деталей автомобиля: молдингов, ремней, резиновых уплотнителей (для защиты от растрескивания и предотвращения примерзания), дверных замков, направляющих стеклоподъемников, аккумуляторных проводов. В быту – для смазывания дверных замков, мебели (петли, ручки, щеколды), элементов сантехники, стиральных машин, холодильников. оконных резиновых уплотнителей, спортивного инвентаря (лыжи, сноуборды, велосипеды, ролики, тренажеры, оборудование для дайвинга), компьютерных кулеров, обеспечения легкости монтажа и демонтажа пластиковых трубопроводов. В промышленном производстве – для смазывания пресс-форм.