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Смазочный шприц нажимного типа Groz GR43100 G6P (30 см3)
5.0
2
Найти аналог
Оборудование для замены масла в коробке передач
    Смазочный шприц нажимного типа Groz GR43100 G6P (30 см3)
    Арт. Х1248816
    5.0
    2
    Смазочный шприц нажимного типа Groz GR43100 G6P (30 см3)
    Смазочный шприц нажимного типа Groz GR43100 G6P (30 см3)
      Смазочный шприц нажимного типа Groz GR43100 G6P (30 см3)
      Смазочный шприц нажимного типа Groz GR43100 G6P (30 см3)

      Смазочный шприц нажимного типа Groz GR43100 G6P (30 см3)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1248816
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Назначение
      		для консистентной смазки
      Вес нетто, кг
      		0.31
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Смазочный шприц нажимного типа 30см3 GROZ GR43100 - G6P удобен в применении, так как имеет компактный размер. Прекрасно подходит для смазки разнообразных инструментов, например: гайковертов, отбойных молотков, цепных пил, а также небольших строительных механизмов, прицепов, погрузчиков, автомобилей и пр. Предназначен для консистентной смазки

        Преимущества

        • Стальной корпус ёмкостью 30 см³
        • Рабочее давление 1000 PSI / 69 bar
        • Долгий срок службы
        • Надежность