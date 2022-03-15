Смазочный шприц нажимного типа Groz GR43100 G6P (30 см3)
Арт. Х1248816
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Назначение
|для консистентной смазки
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Вес нетто, кг
|0.31
- Смазочный шприц нажимного типа 30см3 GROZ GR43100 - G6P удобен в применении, так как имеет компактный размер. Прекрасно подходит для смазки разнообразных инструментов, например: гайковертов, отбойных молотков, цепных пил, а также небольших строительных механизмов, прицепов, погрузчиков, автомобилей и пр. Предназначен для консистентной смазки
Преимущества
- Стальной корпус ёмкостью 30 см³
- Рабочее давление 1000 PSI / 69 bar
- Долгий срок службы
- Надежность