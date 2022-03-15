Смазочный шприц нажимного типа Groz GR43100 G6P (30 см3)

Преимущества

Стальной корпус ёмкостью 30 см³

Рабочее давление 1000 PSI / 69 bar

Долгий срок службы

Надежность

Смазочный шприц нажимного типа 30см3 GROZ GR43100 - G6P удобен в применении, так как имеет компактный размер. Прекрасно подходит для смазки разнообразных инструментов, например: гайковертов, отбойных молотков, цепных пил, а также небольших строительных механизмов, прицепов, погрузчиков, автомобилей и пр. Предназначен для консистентной смазки