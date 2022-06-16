Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сменная кассета для фильтра Аквафор В100-8
5.0
2
480 ₽
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Сменная кассета для фильтра Аквафор В100-8
    Арт. X16910802256
    5.0
    2
    Сменная кассета для фильтра Аквафор В100-8

      Сменная кассета для фильтра Аквафор В100-8

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. X16910802256
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сменный фильтрующий модуль Аквафор В100-8 используется в кувшинах Аквафор с гнездом посадки диаметром 7 мм. Модуль В8 (В100-8) эффективно удаляет соединения железа, что дает повышенную защиту от ржавчины. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, ржавчину, остатки лекарственных средств.

        Преимущества

        • Представленную кассету можно использовать в фильтрах различных моделей
        • Легкая установка
        • Кассета очищает воду от вредных всевозможных примесей, улучшает ее вкусовые свойства и придает ей мягкости