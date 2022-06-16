Сменная кассета для фильтра Аквафор В100-8

Преимущества

Представленную кассету можно использовать в фильтрах различных моделей

Легкая установка

Кассета очищает воду от вредных всевозможных примесей, улучшает ее вкусовые свойства и придает ей мягкости

Сменный фильтрующий модуль Аквафор В100-8 используется в кувшинах Аквафор с гнездом посадки диаметром 7 мм. Модуль В8 (В100-8) эффективно удаляет соединения железа, что дает повышенную защиту от ржавчины. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, ржавчину, остатки лекарственных средств.