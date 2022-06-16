Сменная кассета для фильтра Аквафор В100-8
Арт. X16910802256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|пластик
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Цвет
|белый
- Сменный фильтрующий модуль Аквафор В100-8 используется в кувшинах Аквафор с гнездом посадки диаметром 7 мм. Модуль В8 (В100-8) эффективно удаляет соединения железа, что дает повышенную защиту от ржавчины. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, ржавчину, остатки лекарственных средств.
Преимущества
- Представленную кассету можно использовать в фильтрах различных моделей
- Легкая установка
- Кассета очищает воду от вредных всевозможных примесей, улучшает ее вкусовые свойства и придает ей мягкости