Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-07
5.0
3
999 ₽
1 250 ₽
Картриджи к проточным фильтрам
    Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-07
    Арт. X16910802144
    5.0
    3
    Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-07

      Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-07

      • -251 ₽
      999 ₽
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802144
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.64
      Габариты, мм
      		320х85х84
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      • -251 ₽
      999 ₽
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Модуль сменный Аквафор К7 подходит для фильтрующих систем Аквафор Кристалл с отдельным краном. Тщательно устраняет все вредные примеси, особенно хлор, тяжелые металлы, органические вещества. Используется для финишной очистки питьевой воды. Замена модуля происходит вместе с корпусом. Содержит серебро в активной форме.