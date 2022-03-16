Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-07

Модуль сменный Аквафор К7 подходит для фильтрующих систем Аквафор Кристалл с отдельным краном. Тщательно устраняет все вредные примеси, особенно хлор, тяжелые металлы, органические вещества. Используется для финишной очистки питьевой воды. Замена модуля происходит вместе с корпусом. Содержит серебро в активной форме.

