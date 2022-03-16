Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-07
Арт. X16910802144
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.64
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Габариты, мм
|320х85х84
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Материал корпуса
|пластик
- Модуль сменный Аквафор К7 подходит для фильтрующих систем Аквафор Кристалл с отдельным краном. Тщательно устраняет все вредные примеси, особенно хлор, тяжелые металлы, органические вещества. Используется для финишной очистки питьевой воды. Замена модуля происходит вместе с корпусом. Содержит серебро в активной форме.