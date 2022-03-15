Универсальный картридж для фильтров-кувшинов Гейзер 501 30500
Арт. X16910802201
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.12
|
Габариты, мм
|65x150x65
- Модуль сменный 501 универсальный Гейзер 30500 используется в фильтр-кувшинах Гейзер для очистки воды. Модуль Гейзер 501 имеет универсальный присоединительный размер и подходит к любым фильтр-кувшинам Гейзер. Может быть использован с кувшинами других производителей при наличии подходящего переходника.
Преимущества
- Универсальный картридж 501 пропускает воду сквозь смесь ионообменных смол и материала Арагон, в результате она полностью очищается от хлора и ржавчины
- Благодаря активному серебру в структуре картриджа предотвращается размножение отфильтрованных микроорганизмов
- Неприятные вкусы и запахи, нерастворимые частицы удаляются дополнительными составляющими картриджа