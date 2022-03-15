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Универсальный картридж для фильтров-кувшинов Гейзер 501 30500
4.3
3
373 ₽
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Универсальный картридж для фильтров-кувшинов Гейзер 501 30500
    Арт. X16910802201
    4.3
    3
    Универсальный картридж для фильтров-кувшинов Гейзер 501 30500
    Универсальный картридж для фильтров-кувшинов Гейзер 501 30500
    Универсальный картридж для фильтров-кувшинов Гейзер 501 30500
      Универсальный картридж для фильтров-кувшинов Гейзер 501 30500
      Универсальный картридж для фильтров-кувшинов Гейзер 501 30500
      Универсальный картридж для фильтров-кувшинов Гейзер 501 30500

      Универсальный картридж для фильтров-кувшинов Гейзер 501 30500

      373 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802201
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.12
      Габариты, мм
      		65x150x65
      Все характеристики
      373 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Модуль сменный 501 универсальный Гейзер 30500 используется в фильтр-кувшинах Гейзер для очистки воды. Модуль Гейзер 501 имеет универсальный присоединительный размер и подходит к любым фильтр-кувшинам Гейзер. Может быть использован с кувшинами других производителей при наличии подходящего переходника.

        Преимущества

        • Универсальный картридж 501 пропускает воду сквозь смесь ионообменных смол и материала Арагон, в результате она полностью очищается от хлора и ржавчины
        • Благодаря активному серебру в структуре картриджа предотвращается размножение отфильтрованных микроорганизмов
        • Неприятные вкусы и запахи, нерастворимые частицы удаляются дополнительными составляющими картриджа