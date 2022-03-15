Сменный модуль для фильтров-кувшинов Гейзер 502 30503
Арт. X16910802200
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.15
|
Габариты, мм
|65x150x65
- Модуль сменный Гейзер 502 30503 предназначен для очистки жесткой воды с помощью фильтр-кувшинов Гейзер. Модуль имеет универсальный присоединительный размер и подходит к любым фильтр-кувшинам Гейзер. Может быть использован с кувшинами других производителей при наличии подходящего переходника.
Преимущества
- Ионообменная смола, входящая в состав картриджа, удаляет из воды избыточные соли жесткости
- Фильтрующий материал Аргон очищает воду от всех вредных примесей
- В структуре картриджа имеются элементы блокирующие размножение отфильтрованных микроорганизмов и устраняющие неприятные запахи и вкусы