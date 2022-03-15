Сменный модуль для фильтров-кувшинов Гейзер 502 30503

Преимущества

Ионообменная смола, входящая в состав картриджа, удаляет из воды избыточные соли жесткости

Фильтрующий материал Аргон очищает воду от всех вредных примесей

В структуре картриджа имеются элементы блокирующие размножение отфильтрованных микроорганизмов и устраняющие неприятные запахи и вкусы

Модуль сменный Гейзер 502 30503 предназначен для очистки жесткой воды с помощью фильтр-кувшинов Гейзер. Модуль имеет универсальный присоединительный размер и подходит к любым фильтр-кувшинам Гейзер. Может быть использован с кувшинами других производителей при наличии подходящего переходника.