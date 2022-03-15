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Сменный модуль для фильтров-кувшинов Гейзер 502 30503
5.0
4
299 ₽
385 ₽
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Сменный модуль для фильтров-кувшинов Гейзер 502 30503
    Арт. X16910802200
    5.0
    4
    Сменный модуль для фильтров-кувшинов Гейзер 502 30503
    Сменный модуль для фильтров-кувшинов Гейзер 502 30503
    Сменный модуль для фильтров-кувшинов Гейзер 502 30503
      Сменный модуль для фильтров-кувшинов Гейзер 502 30503
      Сменный модуль для фильтров-кувшинов Гейзер 502 30503
      Сменный модуль для фильтров-кувшинов Гейзер 502 30503

      Сменный модуль для фильтров-кувшинов Гейзер 502 30503

      • -86 ₽
      299 ₽
      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802200
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.15
      Габариты, мм
      		65x150x65
      Все характеристики
      • -86 ₽
      299 ₽
      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Модуль сменный Гейзер 502 30503 предназначен для очистки жесткой воды с помощью фильтр-кувшинов Гейзер. Модуль имеет универсальный присоединительный размер и подходит к любым фильтр-кувшинам Гейзер. Может быть использован с кувшинами других производителей при наличии подходящего переходника.

        Преимущества

        • Ионообменная смола, входящая в состав картриджа, удаляет из воды избыточные соли жесткости
        • Фильтрующий материал Аргон очищает воду от всех вредных примесей
        • В структуре картриджа имеются элементы блокирующие размножение отфильтрованных микроорганизмов и устраняющие неприятные запахи и вкусы