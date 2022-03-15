Картридж бактерицидный для фильтра-кувшина Гейзер 505 30502

Преимущества

Модуль позволяет эффективно удалить из воды примеси хлора, железа, фенолов, устранить неприятные вкусы и запахи

Кроме того, для большей безопасности используемой воды картридж оказывает бактерицидное действие

Температура очищаемой воды должна быть не больше 40°С

Средний срок службы модуля на одного человека 60 дней

Модуль сменный 505 бактерицидный Гейзер 30502 - картридж к фильтр-кувшинам Гейзер. Имеет универсальный присоединительный размер и подходит к любым моделям фильтр-кувшинов Гейзер. При наличии специального переходника может использоваться в фильтрах от других производителей.