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Картридж бактерицидный для фильтра-кувшина Гейзер 505 30502
5.0
2
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Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Картридж бактерицидный для фильтра-кувшина Гейзер 505 30502
    Арт. X16910802246
    5.0
    2
    Картридж бактерицидный для фильтра-кувшина Гейзер 505 30502
    Картридж бактерицидный для фильтра-кувшина Гейзер 505 30502
      Картридж бактерицидный для фильтра-кувшина Гейзер 505 30502
      Картридж бактерицидный для фильтра-кувшина Гейзер 505 30502

      Картридж бактерицидный для фильтра-кувшина Гейзер 505 30502

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802246
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.13
      Габариты, мм
      		65x150x65
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Модуль сменный 505 бактерицидный Гейзер 30502 - картридж к фильтр-кувшинам Гейзер. Имеет универсальный присоединительный размер и подходит к любым моделям фильтр-кувшинов Гейзер. При наличии специального переходника может использоваться в фильтрах от других производителей.

        Преимущества

        • Модуль позволяет эффективно удалить из воды примеси хлора, железа, фенолов, устранить неприятные вкусы и запахи
        • Кроме того, для большей безопасности используемой воды картридж оказывает бактерицидное действие
        • Температура очищаемой воды должна быть не больше 40°С
        • Средний срок службы модуля на одного человека 60 дней