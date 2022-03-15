Картридж бактерицидный для фильтра-кувшина Гейзер 505 30502
Арт. X16910802246
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.13
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Габариты, мм
|65x150x65
- Модуль сменный 505 бактерицидный Гейзер 30502 - картридж к фильтр-кувшинам Гейзер. Имеет универсальный присоединительный размер и подходит к любым моделям фильтр-кувшинов Гейзер. При наличии специального переходника может использоваться в фильтрах от других производителей.
Преимущества
- Модуль позволяет эффективно удалить из воды примеси хлора, железа, фенолов, устранить неприятные вкусы и запахи
- Кроме того, для большей безопасности используемой воды картридж оказывает бактерицидное действие
- Температура очищаемой воды должна быть не больше 40°С
- Средний срок службы модуля на одного человека 60 дней