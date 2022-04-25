Смеситель д/биде Vidima Баланс литой излив 110мм, хром BA265AA

Преимущества

Система облегченного монтажа EasyFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Корпус монолитный литой латунный

Литой излив

Длина излива, мм: 110

Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)

Технология аэрирования воды Air+

Самоочищающийся аэратор

Керамический картридж 35 мм

Диапазон движения рукоятки: 100°

Функция HWTC

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Низкий уровень шума

Переключение «Ванна/Душ» и «Верхний душ/Ручной душ»: ручное (позволяет использовать функции “Верхний душ” и “Ручной душ” даже при очень низком давлении воды)

Смеситель д/биде VIDIMA БАЛАНС BA265AA отличается простотой управления, исправностью, надежностью и стильным дизайном. Производитель – всемирно известный бренд Vidima, Болгария, который пользуется популярностью среди покупателей. Конструкция смесителя проста, но в тоже время уникальна. Исключено возникновение трещин или деформации.