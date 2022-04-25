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Смеситель д/биде Vidima Баланс литой излив 110мм, хром BA265AA
5.0
2
3 355 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель д/биде Vidima Баланс литой излив 110мм, хром BA265AA
Арт. X1698205167
5.0
2
Смеситель д/биде Vidima Баланс литой излив 110мм, хром BA265AA
  • Персональная скидка

Смеситель д/биде Vidima Баланс литой излив 110мм, хром BA265AA

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3 355 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1698205167
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 355 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель д/биде VIDIMA БАЛАНС BA265AA отличается простотой управления, исправностью, надежностью и стильным дизайном. Производитель – всемирно известный бренд Vidima, Болгария, который пользуется популярностью среди покупателей. Конструкция смесителя проста, но в тоже время уникальна. Исключено возникновение трещин или деформации.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа EasyFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Литой излив
    • Длина излива, мм: 110
    • Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
    • Технология аэрирования воды Air+
    • Самоочищающийся аэратор
    • Керамический картридж 35 мм
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Функция HWTC
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Низкий уровень шума
    • Переключение «Ванна/Душ» и «Верхний душ/Ручной душ»: ручное (позволяет использовать функции “Верхний душ” и “Ручной душ” даже при очень низком давлении воды)