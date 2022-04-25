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Смеситель д/биде Vidima Баланс литой излив 110мм, хром BA265AA
Арт. X1698205167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель д/биде VIDIMA БАЛАНС BA265AA отличается простотой управления, исправностью, надежностью и стильным дизайном. Производитель – всемирно известный бренд Vidima, Болгария, который пользуется популярностью среди покупателей. Конструкция смесителя проста, но в тоже время уникальна. Исключено возникновение трещин или деформации.
Преимущества
- Система облегченного монтажа EasyFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Корпус монолитный литой латунный
- Литой излив
- Длина излива, мм: 110
- Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
- Технология аэрирования воды Air+
- Самоочищающийся аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Функция HWTC
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Низкий уровень шума
- Переключение «Ванна/Душ» и «Верхний душ/Ручной душ»: ручное (позволяет использовать функции “Верхний душ” и “Ручной душ” даже при очень низком давлении воды)