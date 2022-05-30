Смеситель для кухни Vidima Fine ВА389АА (223 мм)

Преимущества

Система усиленной фиксации StrongFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Материал рукоятки: металл

Корпус монолитный литой латунный

Литой поворотный излив

Угол поворота излива 360°

Длина излива, мм: 223

Аэратор Perlator

Технология аэрирования воды Air+

Самоочищающийся аэратор

Керамический картридж 35 мм

Диапазон движения рукоятки: 100°

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Возможность установки нажимного донного клапана

Смеситель однорычажный для кухни Vidima "Fine" ВА389АА. В данной коллекции гармонично сочетаются простые изгибы и обтекаемые формы, смелый дизайн и функциональность.