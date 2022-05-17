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Смеситель для душа Vidima Орион BA003AA
5.0
2
4 550 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для душа Vidima Орион BA003AA
Арт. X16982805
5.0
2
Смеситель для душа Vidima Орион BA003AA
  • Персональная скидка

Смеситель для душа Vidima Орион BA003AA

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4 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16982805
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Основным материалом смесителей марки Vidima является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%Чтобы смесители Vidima имели неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия. Компания Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа SmartFix
    • Материал корпуса: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Керамический картридж 35 мм
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Низкий уровень шума
    • Душевой гарнитур в комплекте
    • Ручной душ в комплекте
    • Кол-во функций лейки: 1
    • Режимы струи: Rain (Дождь)
    • Самоочищающаяся лейка
    • Ограничение потока воды 8 л/мин (экономия воды при неизменном комфорте пользования)
    • Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости
    • Технология EcoSaving
    • Технология Cool Body
    • Эргономичная форма рукоятки