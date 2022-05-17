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Смеситель для душа Vidima Орион BA003AA
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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Основным материалом смесителей марки Vidima является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%. Чтобы смесители Vidima имели неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия. Компания Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации.
Преимущества
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Материал корпуса: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Корпус монолитный литой латунный
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Низкий уровень шума
- Душевой гарнитур в комплекте
- Ручной душ в комплекте
- Кол-во функций лейки: 1
- Режимы струи: Rain (Дождь)
- Самоочищающаяся лейка
- Ограничение потока воды 8 л/мин (экономия воды при неизменном комфорте пользования)
- Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости
- Технология EcoSaving
- Технология Cool Body
- Эргономичная форма рукоятки