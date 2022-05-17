Смеситель для кухни Esko Riga RG 519

Преимущества

Хромированное покрытие сохраняет блеск изделия и идеальную гладкость

Излив: поворотный

Картридж: универсальный ESKO

Смесители ''Esko Riga'' - это сочетание европейского качества и доступной цены. Модель Riga RG 519 имеет завышенную посадку, благодаря чему подходит для любого типа кухонных моек. Корпус смесителя изготовлен из безопасной для здоровья латуни, защищен от коррозии, известкового налета и механических повреждений. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки.