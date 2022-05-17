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Смеситель для кухни Esko Riga RG 519
5.0
2
5 420 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Esko Riga RG 519
Арт. X16982813
5.0
2
Смеситель для кухни Esko Riga RG 519
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Esko Riga RG 519

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5 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16982813
5.0
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смесители ''Esko Riga'' - это сочетание европейского качества и доступной цены. Модель Riga RG 519 имеет завышенную посадку, благодаря чему подходит для любого типа кухонных моек. Корпус смесителя изготовлен из безопасной для здоровья латуни, защищен от коррозии, известкового налета и механических повреждений. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. 

    Преимущества

    • Хромированное покрытие сохраняет блеск изделия и идеальную гладкость
    • Излив: поворотный
    • Картридж: универсальный ESKO