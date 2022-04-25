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Смеситель для кухни Megabreeze KC-51-014
5.0
2
2 940 ₽
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни Megabreeze KC-51-014
    Арт. X169828746
    5.0
    2
    Смеситель для кухни Megabreeze KC-51-014

      Смеситель для кухни Megabreeze KC-51-014

      2 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169828746
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Megabreeze
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      2 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Смеситель MEGABREEZE KC-51-014 быстро и эффективно смешивает поток горячей и холодной воды, создавая воду желаемой температуры. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель MEGABREEZE KC-51-014 будет отлично смотреться на любой кухне благодаря современному дизайну и качественному покрытию. Купить смеситель KC-51-014 можно также для ванной или санузла. Смеситель MEGABREEZE KC-51-014 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. Изделие гарантированно прослужит вам более 5 лет. Плавный поворотный механизм не только быстро создаст требуемую температуру, но и «запомнит» ее, чтобы при следующем включении создать такую же.

        Преимущества

        • Материал: Латунь
        • Керамический картридж 35 мм
        • Элегантный дизайн
        • Надежная сборка
        • Удобство использования