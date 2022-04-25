- Персональная скидка
Смеситель для кухни Megabreeze KC-54-011 высокий
Арт. X169828748
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
Смеситель MEGABREEZE KC-54-011 предназначен для регулирования температуры воды путем смешивания холодного и горячего потоков. Изготовлен на новейшем европейском оборудовании. Материал корпуса – латунь с гальваническим покрытием. Благодаря высоким эстетическим качествам смеситель MEGABREEZE KC-54-011 Однорычажный смеситель характеризуется простотой регулировки воды. Устанавливается на раковину.
Преимущества
- Надежные комплектующие
- Сборка европейского уровня
- Удобство установки и эксплуатации