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Смеситель для кухни Megabreeze КС-54-4-007
5.0
2
4 510 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Megabreeze КС-54-4-007
Арт. X169828750
5.0
2
Смеситель для кухни Megabreeze КС-54-4-007
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Megabreeze КС-54-4-007

Дарим скидки за
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4 510 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X169828750
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 510 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Смеситель MEGABREEZE KC-54-4-007 быстро и эффективно смешивает поток горячей и холодной воды, создавая воду желаемой температуры. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель MEGABREEZE KC-54-4-007 будет отлично смотреться на любой кухне благодаря современному дизайну и качественному покрытию. Купить смеситель KC-54-4-007 можно также для ванной или санузла. Смеситель MEGABREEZE KC-54-4-007 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. Изделие гарантированно прослужит вам более 5 лет. Плавный поворотный механизм не только быстро создаст требуемую температуру, но и «запомнит» ее, чтобы при следующем включении создать такую же.

    Преимущества

    • Материал: Латунь
    • Керамический картридж 40 мм
    • Элегантный дизайн
    • Надежная сборка
    • Удобство использования