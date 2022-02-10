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Смеситель для раковины Vidima Икар R1403AA/BA166AA
5.0
1
7 020 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для раковины Vidima Икар R1403AA/BA166AA
Арт. X169820553
5.0
1
Смеситель для раковины Vidima Икар R1403AA/BA166AA
  • Персональная скидка

Смеситель для раковины Vidima Икар R1403AA/BA166AA

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7 020 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169820553
5.0
1

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Двойной излив
Нет
Лейка в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 020 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Основным материалом смесителя Vidima Ikar R1403AA/BA166AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа EasyFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Литой поворотный излив
    • Аэратор Perlator
    • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Возможность установки нажимного донного клапана