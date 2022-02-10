Смеситель для раковины Vidima Икар R1403AA/BA166AA

Преимущества

Система облегченного монтажа EasyFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Литой поворотный излив

Аэратор Perlator



Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Возможность установки нажимного донного клапана



Основным материалом смесителя Vidima Ikar R1403AA/BA166AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором.