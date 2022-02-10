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Смеситель для раковины Vidima Икар R1403AA/BA166AA
Арт. X169820553
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Двойной излив
|Нет
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Лейка в комплекте
|Нет
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- Основным материалом смесителя Vidima Ikar R1403AA/BA166AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором.
Преимущества
- Система облегченного монтажа EasyFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Литой поворотный излив
- Аэратор Perlator
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Возможность установки нажимного донного клапана