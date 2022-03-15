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Смеситель для раковины Vidima Орион BA001AA
5.0
2
5 570 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для раковины Vidima Орион BA001AA
Арт. X169820515
5.0
2
Смеситель для раковины Vidima Орион BA001AA
  • Персональная скидка

Смеситель для раковины Vidima Орион BA001AA

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5 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169820515
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Смеситель Vidima ORION BA001AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен монолитным изливом, самоочищающимся аэратором с технологией аэрирования воды Air+. 

    Преимущества

    • Материал корпуса: 100% латунь
    • Длина излива: 110 мм
    • Аэратор Perlator
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Низкий уровень шума
    • Возможность установки нажимного донного клапана