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Смеситель для раковины Vidima Орион BA001AA
Арт. X169820515
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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Смеситель Vidima ORION BA001AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен монолитным изливом, самоочищающимся аэратором с технологией аэрирования воды Air+.
Преимущества
- Материал корпуса: 100% латунь
- Длина излива: 110 мм
- Аэратор Perlator
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Низкий уровень шума
- Возможность установки нажимного донного клапана