Смеситель для умывальника "хеопс" Vidima Эко R1708AA/B9740AA/BA162AA

Основным материалом смесителя Vidima Eco R1708AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Чтобы смеситель имел неповторимый блеск, использует электрохимическое гальванирование. Пластмассовые детали обработаны медью, что придает стойкое и эластичное хромовое покрытие.

Преимущества