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Смеситель для умывальника "хеопс" Vidima Эко R1708AA/B9740AA/BA162AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для умывальника "хеопс" Vidima Эко R1708AA/B9740AA/BA162AA
    Арт. X169820564
    5.0
    2
    Смеситель для умывальника "хеопс" Vidima Эко R1708AA/B9740AA/BA162AA

      Смеситель для умывальника "хеопс" Vidima Эко R1708AA/B9740AA/BA162AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820564
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Основным материалом смесителя Vidima Eco R1708AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Чтобы смеситель имел неповторимый блеск, использует электрохимическое гальванирование. Пластмассовые детали обработаны медью, что придает стойкое и эластичное хромовое покрытие.

        Преимущества

        • Установка на раковину
        • Система облегченного монтажа EasyFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: высокопрочный пластик
        • Литой излив
        • Длина излива, мм: 128
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Возможность установки нажимного донного клапана