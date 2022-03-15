Смеситель для умывальника "хеопс" Vidima Эко R1708AA/B9740AA/BA162AA
Арт. X169820564
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
Основным материалом смесителя Vidima Eco R1708AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Чтобы смеситель имел неповторимый блеск, использует электрохимическое гальванирование. Пластмассовые детали обработаны медью, что придает стойкое и эластичное хромовое покрытие.
Преимущества
- Установка на раковину
- Система облегченного монтажа EasyFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: высокопрочный пластик
- Литой излив
- Длина излива, мм: 128
- Аэратор Perlator
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Возможность установки нажимного донного клапана