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Смеситель для умывальника Raf Verona New VR 26
5.0
3
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для умывальника Raf Verona New VR 26
    Арт. X169824849
    5.0
    3
    Смеситель для умывальника Raf Verona New VR 26

      Смеситель для умывальника Raf Verona New VR 26

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824849
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Raf
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для умывальника Raf Verona New VR 26 имеет оригинальный современный дизайн в сочетании с изысканностью форм, что сделает ванную комнату более уютной. Этот стильный и компактный смеситель подходит для раковин не более 60 см. Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А.

        Преимущества

        • Высокий срок службы
        • Качество и надежность
        • Защита от коррозии и известкового налета
        • Корпус из безопасного материала