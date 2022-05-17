Преимущества

Высокий срок службы

Качество и надежность

Защита от коррозии и известкового налета

Корпус из безопасного материала

Смеситель для умывальника Raf Verona New VR 26 имеет оригинальный современный дизайн в сочетании с изысканностью форм, что сделает ванную комнату более уютной. Этот стильный и компактный смеситель подходит для раковин не более 60 см. Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А.