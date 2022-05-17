Смеситель для умывальника Raf Verona New VR 26
Арт. X169824849
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель для умывальника Raf Verona New VR 26 имеет оригинальный современный дизайн в сочетании с изысканностью форм, что сделает ванную комнату более уютной. Этот стильный и компактный смеситель подходит для раковин не более 60 см. Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А.
Преимущества
- Высокий срок службы
- Качество и надежность
- Защита от коррозии и известкового налета
- Корпус из безопасного материала