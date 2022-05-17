Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для умывальника Vidima Ретро BA119AA
5.0
2
9 110 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для умывальника Vidima Ретро BA119AA
Арт. X16982806
5.0
2
Смеситель для умывальника Vidima Ретро BA119AA
  • Персональная скидка

Смеситель для умывальника Vidima Ретро BA119AA

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16982806
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Белый унитаз Воротынский (арматура, сиденье, антивсплеск)
6 380 ₽
5.0
Белый унитаз Воротынский (арматура, сиденье, антивсплеск)
  • Персональная скидка
Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ (арматура, сиденье, антивсплеск)
6 300 ₽
5.0
Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ (арматура, сиденье, антивсплеск)
  • Персональная скидка
Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Арфа (500x600 мм)
5 420 ₽
4.5
Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Арфа (500x600 мм)
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Vidima Ретро BA348AA (излив 320 мм)
14 200 ₽
5.0
Смеситель для ванны Vidima Ретро BA348AA (излив 320 мм)
  • Персональная скидка
Нить для герметизации резьбовых соединений Henkel Tangit uni-lock 20м 1148328
580 ₽
Нить для герметизации резьбовых соединений Henkel Tangit uni-lock 20м 1148328
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
17 690 ₽
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR 3
  • Персональная скидка
Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0,6м 023020506
300 ₽
Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0,6м 023020506
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Основным материалом смесителей марки Vidima является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%Чтобы смесители Vidima имели неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия. Компания Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа EasyFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Литой поворотный излив
    • Угол поворота излива 360°
    • Длина излива, мм: 121
    • Аэратор Perlator
    • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
    • Диапазон движения рукоятки: 180°
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Низкий уровень шума
    • Возможность установки донного клапана со штангой