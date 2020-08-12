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Смеситель для ванны ESKO London LD 31 (излив 350 мм)
3.9
7
7 940 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны ESKO London LD 31 (излив 350 мм)
Арт. X169824812
3.9
7
Смеситель для ванны ESKO London LD 31 (излив 350 мм)
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны ESKO London LD 31 (излив 350 мм)

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7 940 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824812
3.9
7

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 940 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Универсальный смеситель для ванны ESKO London LD 31 изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO 40 мм (изготовлен на базе производства итальянских картриджей Kerametal) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Надежный, литой корпус, удлинённый штампованный излив. Удобный механический переключатель с керамическими пластинами внутри расположен на корпусе смесителя, устойчив к гидроударам. Силиконовый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.

    Преимущества

    • Длинным излив 350 мм
    • Керамический картридж 40 мм
    • Корпус – латунь кат. А
    • Излив – штамповка, нержавейка
    • Дивертор – механический, керамика