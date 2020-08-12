Смеситель для ванны ESKO London LD 31 (излив 350 мм)

Преимущества

Длинным излив 350 мм

Керамический картридж 40 мм

Корпус – латунь кат. А

Излив – штамповка, нержавейка

Дивертор – механический, керамика

Универсальный смеситель для ванны ESKO London LD 31 изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO 40 мм (изготовлен на базе производства итальянских картриджей Kerametal) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Надежный, литой корпус, удлинённый штампованный излив. Удобный механический переключатель с керамическими пластинами внутри расположен на корпусе смесителя, устойчив к гидроударам. Силиконовый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.