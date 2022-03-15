Смеситель для ванны (излив 300 мм) Esko Riga RG 31

Преимущества

Длинный излив 350 мм

Керамический картридж 35 мм

Корпус – латунь кат. А

Излив – штамповка, нержавейка

Дивертор – механический, керамика

Смеситель для ванны ESKO Riga RG 31 изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Надежный, литой корпус, удлинённый штампованный излив. Удобный механический переключатель с керамическими пластинами внутри расположен на корпусе смесителя, устойчив к гидроударам. Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.