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Смеситель для ванны (излив 300 мм) Esko Riga RG 31
Арт. X169824830
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для ванны ESKO Riga RG 31 изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Надежный, литой корпус, удлинённый штампованный излив. Удобный механический переключатель с керамическими пластинами внутри расположен на корпусе смесителя, устойчив к гидроударам. Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.
Преимущества
- Длинный излив 350 мм
- Керамический картридж 35 мм
- Корпус – латунь кат. А
- Излив – штамповка, нержавейка
- Дивертор – механический, керамика