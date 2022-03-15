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Смеситель для ванны (излив 300 мм) Esko Riga RG 31
5.0
2
7 310 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны (излив 300 мм) Esko Riga RG 31
Арт. X169824830
5.0
2
Смеситель для ванны (излив 300 мм) Esko Riga RG 31
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны (излив 300 мм) Esko Riga RG 31

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7 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824830
5.0
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для ванны ESKO Riga RG 31 изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. Надежный, литой корпус, удлинённый штампованный излив. Удобный механический переключатель с керамическими пластинами внутри расположен на корпусе смесителя, устойчив к гидроударам. Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг.

    Преимущества

    • Длинный излив 350 мм
    • Керамический картридж 35 мм
    • Корпус – латунь кат. А
    • Излив – штамповка, нержавейка
    • Дивертор – механический, керамика