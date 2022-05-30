Смеситель для ванны и душа Vidima Fine ВА388АА (с душевым набором, 150 мм)
Арт. X16982853
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель VIDIMA Fine ВА388АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь. Короткий излив длиной 150 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.
Преимущества
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: высокопрочный пластик
- Корпус монолитный литой латунный
- Литой излив
- Расстояние от стены до аэратора, мм: 145-150
- Аэратор Perlator
- Технология аэрирования воды Air+
- Самоочищающийся аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Функция HWTC
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
- Кол-во функций лейки: 1
- Режимы струи: Rain (Дождь)
- Самоочищающаяся лейка
- Технология EcoSaving
- Технология Cool Body
- Эргономичная форма рукоятки