Смеситель для ванны и душа Vidima Fine ВА388АА (с душевым набором, 150 мм)

Преимущества

Система облегченного монтажа SmartFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь



Материал рукоятки: высокопрочный пластик

Корпус монолитный литой латунный

Литой излив

Расстояние от стены до аэратора, мм: 145-150

Аэратор Perlator

Технология аэрирования воды Air+

Самоочищающийся аэратор

Керамический картридж 35 мм

Диапазон движения рукоятки: 100°

Функция HWTC

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)

Кол-во функций лейки: 1



Режимы струи: Rain (Дождь)

Самоочищающаяся лейка

Технология EcoSaving

Технология Cool Body

Эргономичная форма рукоятки

Смеситель VIDIMA Fine ВА388АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь. Короткий излив длиной 150 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.