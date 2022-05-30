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Смеситель для ванны и душа Vidima Fine ВА388АА (с душевым набором, 150 мм)
5.0
3
8 040 ₽
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны и душа Vidima Fine ВА388АА (с душевым набором, 150 мм)
    Арт. X16982853
    5.0
    3
    Смеситель для ванны и душа Vidima Fine ВА388АА (с душевым набором, 150 мм)

      Смеситель для ванны и душа Vidima Fine ВА388АА (с душевым набором, 150 мм)

      8 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16982853
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      8 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель VIDIMA Fine ВА388АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь. Короткий излив длиной 150 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.

        Преимущества

        • Система облегченного монтажа SmartFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: высокопрочный пластик
        • Корпус монолитный литой латунный
        • Литой излив
        • Расстояние от стены до аэратора, мм: 145-150
        • Аэратор Perlator
        • Технология аэрирования воды Air+
        • Самоочищающийся аэратор
        • Керамический картридж 35 мм
        • Диапазон движения рукоятки: 100°
        • Функция HWTC
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
        • Кол-во функций лейки: 1
        • Режимы струи: Rain (Дождь)
        • Самоочищающаяся лейка
        • Технология EcoSaving
        • Технология Cool Body
        • Эргономичная форма рукоятки