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Смеситель для ванны/душа Vidima Life BA363AA
5.0
1
12 900 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны/душа Vidima Life BA363AA
Арт. X16982052
5.0
1
Смеситель для ванны/душа Vidima Life BA363AA
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны/душа Vidima Life BA363AA

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12 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16982052
5.0
1

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Двойной излив
Нет
Лейка в комплекте
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для ванны/душа VIDIMA Видима Лайф BA363AA предназначен для монтажа на стену. Система SmartFix упрощает установку смесителя. Монтаж осуществляется на стандартных эксцентриках. Материал корпуса и излива - 100% латунь. Излив имеет возможность поворота на 360 градусов.

    Преимущества

    • Аэратор Cascade антивандальный.
    • Керамические кранбуксы производства Германии с поворотом 180 градусов.
    • Рукоятки из высокопрочного пластика.
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort touch.
    • Индикатор холодной/горячей воды.
    • Переключение ванна/душ: ручное.
    • Керамический переключатель ванна/душ производства Германии.
    • Душевой гарнитур в комплекте.