Смеситель для ванны/душа Vidima Life BA363AA

Преимущества

Аэратор Cascade антивандальный.

Керамические кранбуксы производства Германии с поворотом 180 градусов.

Рукоятки из высокопрочного пластика.

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort touch.

Индикатор холодной/горячей воды.

Переключение ванна/душ: ручное.

Керамический переключатель ванна/душ производства Германии.

Душевой гарнитур в комплекте.

Смеситель для ванны/душа VIDIMA Видима Лайф BA363AA предназначен для монтажа на стену. Система SmartFix упрощает установку смесителя. Монтаж осуществляется на стандартных эксцентриках. Материал корпуса и излива - 100% латунь. Излив имеет возможность поворота на 360 градусов.