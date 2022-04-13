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Смеситель для ванны/душа Vidima Life BA363AA
Арт. X16982052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Двойной излив
|Нет
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Лейка в комплекте
|Да
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- Смеситель для ванны/душа VIDIMA Видима Лайф BA363AA предназначен для монтажа на стену. Система SmartFix упрощает установку смесителя. Монтаж осуществляется на стандартных эксцентриках. Материал корпуса и излива - 100% латунь. Излив имеет возможность поворота на 360 градусов.
Преимущества
- Аэратор Cascade антивандальный.
- Керамические кранбуксы производства Германии с поворотом 180 градусов.
- Рукоятки из высокопрочного пластика.
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort touch.
- Индикатор холодной/горячей воды.
- Переключение ванна/душ: ручное.
- Керамический переключатель ванна/душ производства Германии.
- Душевой гарнитур в комплекте.