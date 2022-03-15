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Смеситель Esko Barselona N 54
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Esko Barselona N 54
    Арт. X169824819
    5.0
    2
    Смеситель Esko Barselona N 54

      Смеситель Esko Barselona N 54

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824819
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esko
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель для ванны и душа чешской марки Esko порадует своим эргономичным дизайном и отличными характеристиками. Модель выполнена из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Изделие характеризуют фиксированный излив и аэратор. Чтобы перевести поток воды на режим душа, необходимо потянуть кнопку переключателя вверх. Гладкое покрытие не царапается и не скользит, изделие удобно лежит в ладони.

        Преимущества

        • Высокий срок службы
        • Качество и надежность
        • Защита от коррозии и известкового налета
        • Корпус из безопасного материала