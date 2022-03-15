Смеситель Esko Barselona N 54

Смеситель для ванны и душа чешской марки Esko порадует своим эргономичным дизайном и отличными характеристиками. Модель выполнена из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Изделие характеризуют фиксированный излив и аэратор. Чтобы перевести поток воды на режим душа, необходимо потянуть кнопку переключателя вверх. Гладкое покрытие не царапается и не скользит, изделие удобно лежит в ладони.

Преимущества