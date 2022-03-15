Смеситель Esko Barselona N 54
Арт. X169824819
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
Смеситель для ванны и душа чешской марки Esko порадует своим эргономичным дизайном и отличными характеристиками. Модель выполнена из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Изделие характеризуют фиксированный излив и аэратор. Чтобы перевести поток воды на режим душа, необходимо потянуть кнопку переключателя вверх. Гладкое покрытие не царапается и не скользит, изделие удобно лежит в ладони.
Преимущества
- Высокий срок службы
- Качество и надежность
- Защита от коррозии и известкового налета
- Корпус из безопасного материала